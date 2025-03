OL ‍: Lyon a trouvé son nouveau coach

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré sa suspension de neuf mois, Paulo Fonseca garde la confiance des dirigeants de l’OL. Le club rhodanien est donc en train de s’organiser pour compenser au mieux cette suspension du coach portugais.

Réunie mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a tranché et a frappé fort en infligeant une suspension de neuf mois à l’encontre de Paulo Fonseca. Le coach de l’Olympique Lyonnais ne pourra même pas accéder au vestiaire des joueurs jusqu’au mois de septembre, ce qui va considérablement réduire son influence pour les semaines et les mois à venir. Un coup dur pour l’OL, qui aurait pu faire le choix de s’en séparer sans payer d’indemnité. Ce qui ne sera pas le cas, John Textor ayant publiquement soutenu l’entraîneur portugais.

OL : Fonseca viré, l’énorme feinte de Textor https://t.co/bSX9gyZ0RE — Foot01.com (@Foot01_com) March 7, 2025

Lyon est donc en train de s’organiser pour compenser au mieux cette absence à venir de son entraîneur. Et selon Le Progrès, le coach désigné pour remplacer Paulo Fonseca au bord du terrain et dans le vestiaire les jours de match n’est autre que Jorge Maciel. Rien de surprenant puisque cet adjoint avait déjà assuré l’intérim après le renvoi de Pierre Sage en janvier dernier. « Titulaire du diplôme requis pour exercer au niveau professionnel, il avait d’ailleurs entraîné Valenciennes en L2 en début de saison dernière » ajoute le quotidien régional.

Jorge Maciel en première ligne

Le média précise que durant le temps de sa suspension, Paulo Fonseca sera dans l’obligation de prendre de la hauteur en tribunes, où il assistera aux matchs au côté d’un analyste vidéo du club. Le Progrès rappelle enfin que dans le cadre de sa sanction infligée par la commission de discipline de la LFP, Paulo Fonseca ne sera pas autorisé à communiquer avec les membres de son staff présents sur le banc. En revanche, il se prêtera toujours aux conférences de presse avant et après les matchs, et continuera évidemment de gérer les entraînements de son équipe au quotidien. Il sera par ailleurs toujours autorisé à être sur le banc et dans les vestiaires en Europa League, la FFF n’ayant pas fait le choix de demander à la FIFA l’extension de sa suspension au niveau européen.