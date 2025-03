OL ‍: John Textor agresse le président de Nice

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a remporté une précieuse victoire dimanche soir à Nice. Mais John Textor n'a pas du tout aimé l'accueil de son homologue azuréen et l'a fait savoir.

En s'imposant à l'Allianz Riveria (0-2), l'OL a confirmé qu'il faudrait compter avec lui dans la course à la Ligue des champions. Mais dans les coulisses, le club rhodanien fait toujours l'objet d'un pressing intensif des autres équipes de Ligue 1, lesquels ne lâchent rien concernant la qualification de Thiago Almada. Invité de DAZN avant la rencontre, Jean-Pierre Rivère a confirmé qu'il avait déposé une réclamation contre la présence du joueur argentin sur la feuille de match afin de respecter sa parole, sans en dire plus sur la nature de cette parole donnée, même si les regards se sont tournés vers Reims où Jean-Pierre Caillot semble diriger la manoeuvre.

🗣️ | Jean-Pierre Rivère annonce avoir posé une réserve contre Thiago Almada ! 👀🙌 #OGCNOL pic.twitter.com/syJY0EujdF — DAZN France (@DAZN_FR) March 9, 2025

Nice, comme d'autres clubs, estime que l'Olympique Lyonnais a magouillé pour faire venir le joueur de Botafogo alors que l'OL est interdit de recrutement par la DNCG. Sauf que l'instance a autorisé cette opération et que ces réclamations paraissent vaines. Mais pour John Textor, qui voit là de quoi nourrir la théorie du grand complot contre Lyon, les propos du président niçois confirment que certains clubs de Ligue 1 veulent la peau de l'Olympique Lyonnais.

Textor croit au complot anti-OL

Même s'il n'était pas présent à Nice, John Textor a pris connaissance des propos de son homologue niçois. Et via les réseaux sociaux, et une story sur Instagram, il a envoyé un missile à destination de Jean-Pierre Rivère et surtout de ceux qui s'acharnent dans ce dossier Thiago Almada. « Jean-Pierre Rivère a au moins l'honnêteté de reconnaître qu’il y a une collusion honteuse contre l’OL. Encore quelque chose qui divise, à l'heure où notre championnat a besoin d'unité », a lancé l'homme d'affaires américain, qui regrette tout cela, même si cela semble donner des ailes à ses joueurs, tout comme la suspension longue durée de Paulo Fonseca.