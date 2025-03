OL ‍: Textor l'a viré, il refuse de flinguer le cow-boy

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le licenciement de Pierre Sage a fait la Une, mais en même temps que l'entraîneur de l'OL, ses adjoints sont partis, et notamment Rémy Vercoutre, le technicien en charge des gardiens. Ce dimanche, l'ancien goal de Lyon est sorti de son silence.

Au chômage depuis que John Textor a décidé de virer Pierre Sage et de le remplacer par Paulo Fonseca, Rémy Vercoutre en a fini avec son club de coeur, l'Olympique Lyonnais. A l'heure où certains pourraient tenir un discours vengeur, l'ancien gardien de but de l'OL est resté sur sa réserve. Et s'il sort de son mutisme sur RMC, Vercoutre ne veut pas s'en prendre à l'homme d'affaires américain, qui a pourtant décidé de dégager brutalement l'entraîneur et certains de ses adjoints. Interrogé sur la manière dont John Textor gère l'Olympique Lyonnais par rapport à Jean-Michel Aulas, celui qui était en charge de l'entraînement des portiers de l'OL ne veut surtout pas tout détruire de ce qu'a fait le nouveau propriétaire de Lyon, laissant sa chance au produit.

Textor n'est pas Satan, il a confiance pour l'OL

OL : Tolisso lance un défi époustouflant à Textor https://t.co/mmQeLxE9PQ — Foot01.com (@Foot01_com) March 9, 2025

Invité à s'exprimer sur ce thème dans l'émission Stephen Brunch, Rémy Vercoutre estime que John Textor a encore besoin de temps pour montrer ce qu'il veut et peut faire avec le club rhodanien. « Si Jean-Michel Aulas a réussi, c’est parce qu’il a eu du temps pour réussir. La manière de faire de John Textor est nouvelle et différente. Il faut lui donner du temps. Oui c’est parfois acrobatique, on n’a pas l’habitude de ses prises de décision un peu sanguines. Mais ce sont les mœurs américaines, c’est comme ça. Ils ont envie de faire des choses parce qu’ils le ressentent. On verra dans la durée. Il a hérité d’une situation bancale, il impose sa patte petit à petit. Je me dis que ça peut marcher », confie l'ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais, qui est en quête d'un nouveau challenge pour prolonger sa carrière dans le football au sein d'un staff.