OL ‍: « ‍Tolérance zéro ‍», elle se réjouit de la sanction de Fonseca

Par Corentin Facy

La commission de discipline de la LFP a sanctionné Paulo Fonseca de neuf mois de suspension. Une sanction méritée pour la ministre des Sports, Marie Barsacq.

Trois jours seulement après son craquage face à l’arbitre Benoit Millot lors du match entre l’OL et Brest, Paulo Fonseca a découvert sa sanction. Quelques minutes après avoir plaidé sa cause en visioconférence auprès des membres de la commission de discipline de la LFP, le coup de bambou est tombé pour le coach portugais avec une suspension de neuf mois. Un terrible coup dur pour l’OL et pour l’ancien entraîneur de l’AC Milan, qui ne pourra même plus accéder aux vestiaires des joueurs avant et après les matchs ainsi qu’à la mi-temps jusqu’en septembre. Une décision historiquement sévère, mais pourtant méritée pour Marie Barsacq, ministre des Sports, qui a réagi à la décision prise par la commission de discipline de la LFP.

La ministre des Sports valide la sanction

OL : Paulo Fonseca, sa femme aggrave son cas https://t.co/Y3u1w64U1k — Foot01.com (@Foot01_com) March 7, 2025

« La sanction est logique. Le geste de Paulo Fonseca est d’une extrême gravité. La Commission de discipline envoie un message aujourd’hui de tolérance zéro sur toutes les atteintes aux arbitres » a expliqué la ministre à la Dépêche du Midi, avant de poursuivre. « Il y a une nécessité de protéger le corps arbitral. C’est vraiment indispensable. Ça doit aussi participer à reconquérir l’image du football. Il faut absolument aujourd’hui que ces sanctions jouent un effet dissuasif » a-t-elle conclu. Reste que Paulo Fonseca paie très cher cette nouvelle tolérance zéro, au grand dam du coach portugais et des dirigeants de l’Olympique Lyonnais, qui étudient d’ailleurs tous les recours possibles afin de tenter de faire baisser cette suspension, ce qui ne sera pas une tâche aisée.