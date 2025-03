L'OL change (encore) de pelouse

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais va exploser son budget pelouse cette saison puisque le club de John Textor a décidé une nouvelle fois de changer.

A peine plus d'un mois après avoir changé sa pelouse, apparue en piteux état, l'Olympique Lyonnais a décidé que malgré ces travaux intervenus le mois dernier, le nouveau terrain de jeu d'Alexandre Lacazette et ses coéquipiers étaient déjà touchés par un champignon ne laissant guère de doute concernant l'avenir de l'herbe. Alors, dès vendredi dernier, l'OL a décidé d'entamer des travaux afin de changer une nouvelle fois de pelouse et ce choix rapide va permettre aux joueurs lyonnais d'évoluer sur une aire de jeu parfaite jeudi contre le Steaua Bucarest en Europa League, et dimanche prochain (15h sur DAZN) lors de la réception du Havre au Groupama Stadium.

A l'heure où l'Olympique Lyonnais doit faire des économies, John Textor se serait évidemment bien passé de cela, même si l'homme d'affaires américain n'y est pour rien. Peut-être pourra-t-il s'inspirer de ce supporter qui l'an dernier, après la qualification de l'OL pour la finale de la Coupe de France, avait récupéré et mis en vente des morceaux de la pelouse du stade lyonnais. L'OL n'est cependant pas le seul club à être victime de ce fameux Pythium, un champignon qui terrorise l'ensemble des ground managers de Ligue 1 et de Ligue 2.