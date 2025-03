OL ‍: Paulo Fonseca, l'étrange absence à ce rendez-vous

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Paulo Fonseca sera suspendu dimanche, mais à la veille du match contre Nice, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais va également manquer la conférence de presse programmée ce samedi.

A l'OL tout le monde fait corps derrière l'entraîneur portugais, et du côté des joueurs, des dirigeants et des supporters, on veut même profiter de cette sanction infligée à Paulo Fonseca afin de chercher un supplément d'âme dans cette dernière ligne droite en Ligue 1 et en Europa League. Sur le plan pratique, la lourde sanction infligée par la commission de discipline après son invraisemblable crise de nerfs contre l'arbitre d'OL-Brest se concrétisera dimanche soir à l'Allianz Riviera lors du choc décisif dans la course à la Ligue des champions contre Nice. Une rencontre durant laquelle Paulo Fonseca ne pourra pas intervenir auprès de ses joueurs et cèdera sa place à son adjoint, Jorge Maciel. Mais ce samedi, le technicien lyonnais sera absent lors de la traditionnelle conférence de presse, qui est organisée hors compétition et pour laquelle il n'est pas suspendu.

Paulo Fonseca en danger ?

Paulo Fonseca n'a évidemment rien contre les médias, et la commission de discipline ne l'empêche pas d'assurer cette conférence. De quoi intriguer tout le monde au moment où l'avenir lyonnais de l'ancien entraîneur de l'AC Milan est sujet à caution. John Textor a beau avoir soutenu Fonseca, si l'appel de l'OL est repoussé, les choses pourraient tout de même changer. Cependant, à en croire L'Equipe, l'absence de Paulo Fonseca ce samedi à la veille de Nice-OL ne doit rien à la sanction infligée à ce dernier. Selon Hugo Guillemet, si Paulo Fonseca ne sera pas face à la presse à 24h de ce choc de Ligue 1, ce sera uniquement pour des raisons personnelles et rien d'autre. Inutile donc de se faire un scénario catastrophe, l'Olympique Lyonnais n'a pas décidé subitement de mettre son entraîneur au placard. Il est vrai que depuis une semaine, le coach de l'OL est soumis à une très forte tension et il a probablement besoin de se ressourcer un peu, d'autant qu'il vit loin de sa famille toujours restée en Italie.