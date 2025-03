OL ‍: Paulo Fonseca, sa femme aggrave son cas

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Sur Instagram, Kateryna, la femme de Paulo Fonseca, a crié au scandale après l’annonce de la très grosse sanction infligée contre son mari. Une sortie qui suscite l'incompréhension.

Quand l’information est tombée, elle a fait couler énormément d’encre. Et à juste titre. Une telle sanction est tout simplement historique. Après son coup de sang contre Benoit Millot, l’arbitre central de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Brestois, Paulo Fonseca s’est vu infliger une lourde suspension de ses activités d’entraineur jusqu’au 30 novembre 2025 inclus. Les réseaux sociaux se sont par la suite enflammés et un très grand nombre de vives réactions contre la sévérité de cette décision ont vu le jour.

Parmi elles, celle de sa femme, Kateryna Fonseca, qui a profité de sa visibilité sur Instagram pour adresser un tacle aux instances du football français. « Neuf mois pour quelques secondes à crier ? Une décision absurde, absolument scandaleuse et sans précédent. Une justice équitable s'il vous plaît, pas une exécution politique », a déclaré l’épouse de Paulo Fonseca. Une sortie que ne comprend pas Mohamed Toubache-Ter.

La femme de Fonseca scandalisée, il ne comprend pas

Entre ceux qui estiment que la sanction est trop sévère, abusive (argument recevable) & sa femme qui ose dire « Neuf mois pour quelques secondes à crier ? » y’a un énorme pas hein



Ça me fait penser à cet homme violent en plein procès qui dit « tout ça pr une simple claque » — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) March 6, 2025

« Entre ceux qui estiment que la sanction est trop sévère, abusive (argument recevable) et sa femme qui ose dire ‘neuf mois pour quelques secondes à crier ?’, il y a un énorme pas, hein. Ça me fait penser à cet homme violent en plein procès qui dit ‘tout ça pour une simple claque’ », a lâché Mohamed Toubache-Ter sur le réseau social d’Elon Musk. Il considère que la sortie de Kateryna Fonseca sur son compte Instagram est « délirante », tout en admettant qu'il faille malgré tout lui donner de l’importance pour mieux la comprendre. En attendant, Paulo Fonseca est bel et bien suspendu pendant 9 mois et ces débats n'y changeront pas grand-chose.