OL ‍: Longoria sort le champagne, Kombouaré défend Fonseca

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Lourdement sanctionné après son dérapage face à Brest (2-1) dimanche dernier, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Paulo Fonseca a reçu le soutien de son homologue Antoine Kombouaré. Le coach du FC Nantes juge la suspension trop lourde par rapport à la mesure prise pour le président marseillais Pablo Longoria.

Paulo Fonseca n’est pas seulement soutenu à l’Olympique Lyonnais. Emu par ses joueurs, l’entraîneur des Gones a aussi été défendu par Antoine Kombouaré. Le coach du FC Nantes estime que la commission de discipline de la LFP a eu la main lourde en lui infligeant une suspension jusqu’au 30 novembre, dont une interdiction de vestiaire jusqu’au 15 septembre pour son comportement auprès de l’arbitre Benoît Millot dimanche dernier.

« Je trouve que c'est très lourd, a réagi le Kanak. Après, ça mérite une sanction lourde parce que ce qu'il a fait est inadmissible, ce sont des comportements que l'on ne doit pas avoir. Mais pour l'avoir vécu, ce sont des sanctions UEFA dans le sens où, qu'il ne soit pas sur le banc, je l'entends, mais jusqu'à présent quand on était tout là-haut (en tribune, ndlr) on pouvait venir avant les matchs et à la mi-temps, on pouvait donner des consignes même en étant là-haut. Mais là il n'a le droit à rien. »

« Je trouve que c'est une sanction sévère. Mais si la commission de discipline estime que c'est la sanction qui est juste… Quand tu es entraîneur, c'est très handicapant, a témoigné l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. J'ai vécu ça en Coupe d'Europe, je n'avais pas le droit d'aller dans le vestiaire, je ne pouvais pas communiquer en étant dans la tribune. C'est une sanction exemplaire. » Surtout comparé aux 15 matchs de suspension donnés au président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria, qui avait accusé les arbitres de corruption.

Kombouaré tacle la commission

« Ça m'a fait rire quand j'ai vu la sanction de Longoria, il sera juste gêné parce qu'il ne pourra pas boire le champagne dans le vestiaire, il sera obligé de boire sa coupe dans la tribune, s’est amusé Antoine Kombouaré. Mais si on doit comparer les sanctions, il n'est pas du tout pénalisé. Tant mieux pour Longoria mais la commission de discipline est à côté de la plaque. Moi ça m'a fait rire. Pour Fonseca, ça peut être un motif de licenciement. Ils l'empêchent de travailler, ça peut être grave pour la suite de son contrat. » Pour le moment, le Portugais ne semble toutefois pas menacé, John Textor lui ayant au contraire témoigné son soutien.