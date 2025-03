OL ‍: Fonseca refuse d'être le bouc émissaire, il part à la guerre

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Touché par le soutien de ses joueurs et de ses dirigeants, Paulo Fonseca a réglé ses comptes après la belle victoire de son Olympique Lyonnais sur la pelouse de Bucarest en Europa League ce jeudi soir (3-1).

Le match d’après a été une vraie réussite pour Paulo Fonseca. Au lendemain de la sentence de la commission de discipline de la Ligue, qui lui a infligé neuf mois de suspension en Ligue 1, l’entraîneur portugais a vécu une belle soirée à Bucarest. Déjà parce qu’il a pu exercer son métier normalement en se posant sur le banc de touche de son équipe, sachant que l’UEFA n’a pas suivi la sanction de la LFP. Mais aussi et surtout parce que son équipe l’a emporté 3-1, avec notamment un doublé de l’entrant Malick Fofana, pour faire un grand pas vers les quarts de finale de l’Europa League. Mais malgré cette grosse victoire contre le Steaua Bucarest, et la belle émotion vécue avec ses joueurs sur le premier but de Tagliafico, Paulo Fonseca n’a pas pu empêcher de régler ses comptes après la rencontre.

« Je suis la personne qui doit payer »

« L’émotion sur l’ouverture du score et la célébration avec les joueurs ? C'était un moment riche en émotion. Avoir le soutien de mes joueurs et de mon club, c’est le plus important. C'était un beau moment. Nous sommes ensemble. Mes joueurs sont avec moi. Ma suspension ? Je suis plus calme, serein. J'ai le soutien des personnes proches de moi. Je suis prêt. Je n'abandonnerai jamais. Nous avons la possibilité de faire des recours. J'ai le soutien de mes dirigeants. Je veux seulement dire une chose : j'ai neuf mois de suspension pour une situation pour laquelle je me suis excusé. Je vois ce cirque médiatique qui continue à dire que j'ai fait une agression. Il y a les images. Je n'ai pas touché l'arbitre. J'ai agressé verbalement l'arbitre. Mais jamais je n'ai fait d'agression physique, je n'avais pas l'intention non plus de le faire. Les personnes qui ont décidé de cette sanction ont pensé à la situation générale du foot français. Je suis la personne qui doit payer. J'ai vu ce qui est arrivé en France. Les sanctions étaient différentes. Ce n'est pas juste ! Comment je vais travailler ? On se prépare pour avoir des solutions. Le plus important est le travail effectué pendant la semaine. En match, les joueurs savent ce que nous devons faire. J’ai un staff technique auquel je crois beaucoup. Nous serons prêts », a balancé, en conférence de presse, Fonseca, qui espère voir sa suspension réduite pour pouvoir de nouveau assurer son rôle d’entraîneur de l’OL en L1.