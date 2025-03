Cherki, Nuamah, Everton revient à Lyon les poches pleines

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Attaqué cet hiver, l'OL a su résister pour conserver ses meilleurs éléments. Everton va toutefois passer à nouveau à l'action, avec d'autres arguments.

Très intéressé par deux joueurs de l’Olympique Lyonnais cet hiver, Everton n’avait pas trouvé les arguments pour récupérer Rayan Cherki et Ernest Nuamah. Le niveau sportif du club de Liverpool avait notamment beaucoup inquiété. Mais avec le changement d’entraineur et le retour au pouvoir de David Moyes, tout va pour le mieux pour les Toffees, qui remontent de manière spectaculaire au classement avec cinq matchs sans défaite et une 16e place avec 15 points d’avance sur la relégation.

Nuamah et Cherki dans le viseur

De quoi préparer l’avenir sereinement, surtout qu’un autre énorme coup de booster a été annoncé. Le média indépendant I Paper annonce un refinancement des investissements de la part d’Everton, ce qui va impacter véritablement les capacités d’achat du club l’été prochain. Ainsi, c’est au moins 60 millions qui seront ajoutés à l’enveloppe mercato habituelle pour permettre à Everton de se montrer à nouveau ambitieux, et pourquoi pas retrouver l’Europe dans les années à venir.

Des changements majeurs depuis le rachat du club par le groupe Friendkin, en plus de l’arrivée dans le nouveau stade de Bramley-Moore Dock dans les mois à venir, avec les revenus commerciaux qui suivront pour ce stade à 500 millions d’euros. L’OL est donc prévenu, Everton risque de revenir à la charge l’été prochain, avec des arguments sportifs et financiers qui pourraient convaincre l’OL de laisser partir des joueurs majeurs. Surtout que Nuamah et Cherki réalisent chacun une saison plutôt convaincante, ce qui pourrait leur ouvrir en grand la porte de la Premier League dans les semaines à venir.