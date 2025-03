OL ‍: Textor les écoeure, des présidents l'attaquent

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor est-il la cible d'un vaste complot mené par Nasser Al-Khelaifi ou bien le président de l'OL tente-t-il de tourner en sa faveur un recrutement qui pose un vrai problème ? Un patron de Ligue 1 a la réponse.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais en sont convaincus, leur propriétaire américain gène, car il empêche Nasser Al-Khelaifi de diriger le football français. Et peu importe si John Textor a viré comme un chien Pierre Sage, la semaine, avec l'enchaînement de l'énorme sanction contre Paulo Fonseca et la nouvelle réclamation contre Thiago Almada, a conforté les fans de l'OL que quelque part, on en voulait au « cow-boy ».

Daniel Riolo ayant mis de l'huile sur le feu en pointant du doigt le président qatari du PSG, tout était réuni pour faire de John Textor la victime d'un terrible complot visant à anéantir son projet lyonnais. Sauf que du côté des autres présidents de Ligue 1, on estime que l'homme d'affaires américain oublie clairement qu'il a utilisé le fait d'être propriétaire de plusieurs clubs pour se moquer des autorités, profitant de la mansuétude de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion.

La DNCG a baissé pavillon devant Textor

Se confiant, de manière anonyme, à RMC, un président d'un club de Ligue 1 rappelle que John Textor n'est pas le saint homme qu'il prétend être face au méchant qatari. « Ce que fait Lyon n’est pas acceptable. La DNCG est beaucoup trop faible. Se faire prêter gratuitement un joueur qui vaut 30 millions d'euros alors que vous êtes interdit de recruter, ce n’est juste pas entendable. C’est le mauvais côté de la multipropriété », fulmine ce patron de club, tandis qu'un de ses confrères, et concurrent, va dans le même sens : « Textor est borderline. Il faut faire changer cette réglementation. Sinon ça va devenir n’importe quoi. Si on bouge un peu et de façon prolongée, peut-être qu’il y aura une prise de conscience. On veut juste faire bouger les lignes. »

De son côté, la Ligue de Football Professionnel reste muette et préfère se consacrer aux problèmes des droits TV. Jusqu'à quand ? Car il est évident que d'autres clubs vont continuer à déposer des réclamations contre la présence de Thiago Almada dans l'effectif de Paulo Fonseca, et qu'il faudra prendre une décision définitive. Pour l'instant, l'OL a toujours eu gain de cause, mais les dossiers vont désormais être étudiés en appel.