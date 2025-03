DAZN et l'OL, un écran noir qui inquiète

Il y a trois semaines, l'Olympique Lyonnais annonçait un accord avec DAZN afin que sa chaîne OL Play soit proposé par le diffuseur de la Ligue 1. Mais pour l'instant, cela ne s'est pas concrétisé.

Le 21 février dernier, dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais annonçait avoir signé un accord avec DAZN. « Jusqu’au 30 juin 2025, les supporters pourront retrouver l’intégralité du contenu de la chaîne OL Play directement sur DAZN. Une page dédiée à l’Olympique Lyonnais sur l’application offrira un accès exclusif à des contenus inoubliables, diffusés tout au long de la saison pour revivre les grands moments du club », promettait le club de John Textor après avoir paraphé ce contrat avec la chaîne qui diffuse l'essentiel de la Ligue 1 en France. Oui, mais voilà, ce lundi 10 mars, et au lendemain d'une précieuse victoire à Nice, les supporters lyonnais attendent toujours la concrétisation de ces promesses faites par l'Olympique Lyonnais en accord avec DAZN pour doper les produits OL.

"Le 21/02, son club et le diffuseur ont signé un partenariat. DAZN est devenu « fournisseur officiel et partenaire média de l'OL. » Un accord dans un but marketing".



A ce jour, malgré l'accord, la chaîne OL Play n'est toujours pas distribuée par DAZN. https://t.co/sF3nPCP6Yl