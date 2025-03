OL ‍: Salah et Yamal, Cherki passe dans la cour des grands

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Double passeur décisif contre le FCSB (1-3) jeudi en Ligue Europa, Rayan Cherki devient un véritable spécialiste. Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais fait partie des tout meilleurs joueurs d’Europe dans ce domaine.

Cette saison, Rayan Cherki a clairement franchi un cap. Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais a ajouté l’efficacité à sa palette. Nouvelle illustration jeudi lorsque l’international Espoirs français, loin d’être éblouissant contre le FCSB, a quand même fait basculer ce huitième de finale aller de Ligue Europa avec deux passes décisives pour Malick Fofana. De quoi alimenter des statistiques impressionnantes puisque le meneur de jeu compte désormais six offrandes sur la scène européenne.

Le voilà en tête du classement des passeurs en C3, mais pas seulement. Rayan Cherki a également ajouté neuf passes décisives en championnat, soit le meilleur total en Ligue 1 cette saison. Si l’on prend en compte ses chiffres en Coupe de France, le Lyonnais s’est donc offert 16 caviars en 31 matchs toutes compétitions confondues ! La stat n’est pas anodine, surtout lorsque l’on s’aperçoit que seuls trois joueurs, et non des moindres, font mieux que lui en Europe. Il s’agit tout simplement de la star de Liverpool Mohamed Salah (22), suivie des deux ailiers du FC Barcelone Lamine Yamal et Raphinha (18).

Cherki peut viser plus haut

Autant dire que Rayan Cherki joue dans la cour des grands au niveau des passes décisives. Une telle efficacité près de la cage adverse ne pourra qu’attirer l’attention d’autres clubs sur le marché des transferts. Il serait étonnant que le joueur formé à Lyon ne reçoive pas d’offre à la hauteur de ses ambitions. On peut aussi imaginer que ses prestations sont observées par un certain Didier Deschamps. L’équipe de France étant souvent critiquée pour son manque de créativité, l’apport de Rayan Cherki pourrait être bénéfique s’il confirme d’ici la fin de la saison.