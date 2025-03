OL ‍: Tolisso lance un défi époustouflant à Textor

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Malgré les difficultés en coulisses, l'OL se veut ambitieux en cette fin de saison. Les Gones visent toujours le podium en Ligue 1 ainsi que la Ligue Europa. La soif de vaincre de John Textor est bien partagée par les joueurs, Corentin Tolisso en tête.

Cette saison 2024-2025 est celle de toutes les embûches pour l'Olympique Lyonnais. Les Gones ont été sanctionnés par la DNCG, risquant même la Ligue 2 pour des pertes financières trop importantes. Pour ne rien arranger, l'OL est désormais privé de son entraîneur. Successeur de Pierre Sage sur le banc rhodanien, Paulo Fonseca est suspendu de banc de touche jusqu'au 30 novembre prochain. Le Portugais ne pourra même plus fréquenter le vestiaire jusqu'en septembre prochain. Un gros handicap pour des Lyonnais aux fortes ambitions. John Textor martèle qu'il veut voir son club gagner la Ligue Europa et finir dans le top 4 de Ligue 1.

Tolisso a faim de trophées à l'OL

Dans ce contexte, l'idée d'un triomphe lyonnais en C3 est jugée fantaisiste par de nombreux observateurs. Actuel 6e de Ligue 1, l'OL est en plus souvent fébrile sur le plan défensif. En outre, Lyon n'a pas su battre le PSG, Marseille, Monaco et Lille cette saison. Toutefois, les paroles de Textor ont été bien entendues par les joueurs et notamment Corentin Tolisso. Cadre expérimenté de l'équipe, le milieu de terrain ne se fixe aucune limite à l'avenir. Il vise des trophées et, ce dans toutes les compétitions disputées par l'OL.

À lire absolument cet excellent entretien réalisé par ⁦@regisdupont⁩ « Aujourd'hui, mes données sont encore meilleures qu'en 2017 » : Corentin Tolisso, l'homme en forme de l'OL candidat déclaré à un retour chez les Bleus https://t.co/8JIKuihyKF — Syanie Dalmat (@SyaneDalmat) March 8, 2025

« Ce parcours en Coupe de France l'année dernière, je pense, m'a fait du bien. En fait, c'est ça que je veux : gagner des trophées, aller chercher les titres, je veux revivre ça. Quand j'étais petit, je rêvais d'être footballeur, je me suis donné les moyens d'être footballeur professionnel et j'y suis arrivé. C'est pareil pour mes objectifs actuels. Vraiment, je suis déterminé pour y arriver. […] (Il sourit) Je suis prêt à gagner la Ligue des champions, avec l'OL je suis prêt à tout gagner, je veux encore gagner des trophées, ça, c'est une certitude », a t-il lâché dans le journal L'Equipe. Si John Textor appréciera cette promesse, l'Américain se contentera d'abord d'une simple participation à la C1. C'est vital pour l'Olympique Lyonnais tant sportivement que financièrement.