L’OL et Fonseca interdits de remontada jusqu’en septembre

Par Eric Bethsy

Dans les prochains mois, la suspension de Paulo Fonseca va forcément handicaper l’Olympique Lyonnais. L’entraîneur suspendu par la commission de discipline ne pourra pas intervenir dans son vestiaire, ni influencer le cours d’un match mal engagé.

La nouvelle vie de Paulo Fonseca commence ce week-end. Suspendu jusqu’au 30 novembre et interdit de vestiaire jusqu’au 15 septembre, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais vivra son premier match à l’écart dimanche soir à Nice. Le Portugais pourra évidemment effectuer le déplacement avec le groupe et s’installer à l’Allianz Riviera. Mais le coach sanctionné pour son dérapage face à Brest (2-1) le week-end dernier ne sera plus en contact direct avec ses joueurs à l’approche du coup d’envoi.

« Ils l’empêchent de travailler », commentait l’entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré, qui ne voit pas trop comment Paulo Fonseca pourra diriger son équipe. C’est aussi l’avis du journaliste Simon Dutin, persuadé que le technicien suspendu ne sera pas en mesure de provoquer un revirement de situation en plein match. « Il sera à l'entraînement mais pas aux matchs. Donc les joueurs, quand ils vont se tourner, ils vont voir son adjoint, a réagi le chroniqueur de RMC. Les adjoints bossent avec le numéro 1 mais il va disparaître pendant les matchs. »

Fonseca impuissant pendant les matchs

« S'il y a le moindre fait de jeu, si au bout de deux minutes l'équipe adverse prend un rouge, il n'aura même pas le droit d'envoyer ses consignes par texto, a rappelé le journaliste. Ce que je trouve fondamental, c'est qu'il n'a pas le droit d'être dans le vestiaire. Le foot est nourri d'histoires d'entraîneurs qui changent le cours d'un match, qui changent le destin de leur équipe à la mi-temps. Comment tu fais pour secouer tes joueurs dans le vestiaire ? Il ne sera pas dans le vestiaire, il n'aura aucune prise sur le match. Jusqu'en septembre prochain… » Un sacré défi pour l'Olympique Lyonnais.