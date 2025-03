Lucas Perri et Abner restent à l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL espère bien décrocher une place en Ligue des champions en fin de saison. Pour cela, le club rhodanien aura besoin de ses meilleurs éléments.

L'Olympique Lyonnais ne manque pas d'ambitions en cette seconde partie de saison. Les hommes de Paulo Fonseca savent qu'ils auront besoin d'enchainer les victoires pour avoir une chance de gratter une place pour la prochaine Ligue des champions. Tous les détails compteront et l'OL le sait bien. S'il y a bien un joueur qui apporte satisfaction depuis le début de la saison, c'est Lucas Perri. Le portier brésilien remplit son rôle à merveille et a quelque peu fait oublier Anthony Lopes. A tel point qu'il était tout proche de rejoindre la sélection brésilienne dans quelques jours. Mais il faudra encore un peu patienter pour lui.

L'OL soulagé, Lucas Perri va rester à Lyon

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucas Perri (@lucasperri)

En effet, même s'il était bien présélectionné avec la Seleçao pour la trêve de mars, Lucas Perri n'a pas passé le cap des 23 joueurs sélectionnés. De quoi sans doute frustrer le gardien de l'OL mais ravir son club, qui va pouvoir compter sur lui et en profiter pour travailler encore plus dur. Autre joueur brésilien de Lyon qui ne rejoindra pas le Brésil : Abner. Le défenseur restera dans le Rhône et sera sans doute un sérieux prétendant pour être titulaire le vendredi 28 mars lors de la rencontre face au RC Strasbourg. A noter que si Lucas Perri et Abner resteront à Lyon, ce n'est pas encore assuré pour Nicolas Tagliafico et Thiago Almada s’ils sont sélectionnés avec l’Argentine. En attendant d'en savoir plus, l'Olympique Lyonnais se rendra à Nice ce dimanche soir en Ligue 1. Un énorme choc face à un concurrent direct pour une place en Ligue des champions. Aux Gones de jouer pour ramener un bon résultat de la Côte d'Azur.