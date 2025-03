OL ‍: Le rugby fait la morale au foot, Paulo Fonseca doit « ‍dégager ‍»

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le pétage de câble de Paulo Fonseca a été pardonné à l’OL, où John Textor a officiellement soutenu l’entraîneur portugais. Ce dernier n’en reste pas moins la cible de nombreuses critiques de la part des observateurs.

Coupable d’un front contre front terrible avec Benoit Millot à la fin du match entre l’Olympique Lyonnais et Brest dimanche, Paulo Fonseca a durement été sanctionné par la commission de discipline de la LFP. L’entraîneur portugais a écopé d’une suspension de neuf mois, inédite dans l’histoire du football français. La sanction est bien trop sévère aux yeux des dirigeants de l’OL, qui ont officiellement soutenu leur entraîneur et qui ont publiquement fait savoir qu’ils ne le vireront pas. Certains observateurs ne partagent pas du tout ce point de vue. C’est notamment le cas de Philippe Saint-André, ancien sélectionneur du XV de France de rugby, révolté par l’image donnée par Paulo Fonseca et qui aurait plutôt aimé voir Lyon s’en séparer dès le lendemain de son pétage de câble sur Benoit Millot.

Philippe Saint-André révolté par Paulo Fonseca

🗣💬 "Quelle image montre-t-il aux jeunes entraîneurs ? L'image est catastrophique. Le président de l'OL devrait le dégager au nom de l'exemplarité et il fait le contraire. Il n'a pas d'excuses."



Le coup de gueule de Philippe Saint-André sur le craquage de Paulo Fonseca. pic.twitter.com/MjXtcXJWgl — Super Moscato Show (@Moscato_Show) March 7, 2025

« Quelle image il montre aux jeunes entraîneurs ? Les jeunes entraîneurs maintenant, dans les districts ils vont faire ça. L’image est catastrophique. Le président de l’OL doit le dégager et il fait le contraire. Quand on parle d’exemplarité, quand tu es un joueur ou un entraîneur de haut niveau, si tu veux que tes gamins aient envie de jouer au foot, au rugby ou au basket, tu dois être exemplaire. Mais lui, quelle image il donne aux entraîneurs qui ont 15 ou 16 ans et dont la passion est le foot et qui veulent transmettre aux enfants, ils vont faire la même chose avec les gamins le dimanche matin ? C’est du n’importe quoi ! On ne peut pas lui donner d’excuses » s’est indigné l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France de rugby au micro de RMC. Un avis très cash, partagé par plusieurs observateurs sur un sujet qui divise une bonne partie de l’opinion, entre ceux qui n’ont toujours pas accepté le geste de Paulo Fonseca et ceux qui estiment que le coach de l’OL a été trop durement sanctionné par la commission de la discipline de la LFP.