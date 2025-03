OL ‍: Triple prime, Textor fait une dinguerie

Dans : OL.

Par Corentin Facy

John Textor était très heureux après la victoire de l’OL à Nice dimanche soir et il l’a prouvé à son équipe en triplant la prime de ses joueurs.

Malgré une domination totale de l’OGC Nice en première mi-temps, l’Olympique Lyonnais a laissé passer l’orage avant de réaliser le très gros coup de la 25e journée de Ligue 1 sur la Côte d’Azur. Grâce à des buts des jokers Cherki et Nuamah en fin de match, l’OL a décroché une précieuse victoire dans la course à la Ligue des Champions (0-2) pour la grande première sans Paulo Fonseca, en tribunes pour ce match. John Textor était de très bonne humeur après ce succès lyonnais en terres niçoises et les joueurs ont pu s’en apercevoir quelques minutes seulement après le coup de sifflet final.

John Textor euphorique après Nice-OL

En visio sur le téléphone d’Alexandre Lacazette dans les vestiaires, le patron de l’Olympique Lyonnais a fait une annonce inattendue qui a provoqué l’euphorie chez les joueurs. Et pour cause, John Textor a annoncé que la prime de match était triplée après cette belle victoire face au troisième de Ligue 1. Une manière pour John Textor de féliciter ses joueurs après leur victoire face à un autre club ennemi, qui a, lui aussi, posé une réserve pour la présence de Thiago Almada sur la feuille de match. Pendant le match, le patron de l’OL avait d’ailleurs interpellé son homologue Jean-Pierre Rivère à ce propos.

L1 : L’OL fait une affaire en or à Nice, merci Cherki ! https://t.co/UMhtN12amC — Foot01.com (@Foot01_com) March 9, 2025

« Jean-Pierre Rivère, au moins est un homme honnête, il admet la collusion honteuse contre l'OL. Une autre preuve de division, au moment où la Ligue a besoin d'être unie » avait publié John Textor sur son compte Instagram. Après la victoire de son équipe, l’Américain avait donc besoin de relâcher la pression et a félicité ses joueurs comme il se devait avec une belle prime. Ce qui démontre une vraie union en interne à Lyon, ce dont on ne pouvait pas douter après les belles images vues à Bucarest en Europa League jeudi. Même si sur le fond, ce geste de John Textor peut interroger quand on connait les difficultés financières de l’OL, toujours surveillé avec attention par la DNCG.