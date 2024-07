OL ‍: Textor a rendez-vous avec la future idole de Lyon ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais était présent samedi dans les tribunes du Groupama Stadium afin d'assister au match Argentine-Iraq. John Textor avait une mission précise.

Rebaptisé stade Lyon, puisque le CIO n'autorise pas le naming pour les stades où se disputent les épreuves des Jeux Olympiques, le Groupama Stadium était loin d'être plein samedi pour la rencontre déjà décisive entre l'équipe d'Argentine et l'Iraq. Cependant, dans les places VIP, un habitué des lieux avait pris place. En effet, John Textor, propriétaire de l'OL et du stade, n'a rien raté de cette rencontre. Et au sein de la sélection sud-américaine, le patron d'Eagle Football n'avait d'yeux que pour Thiago Almada, auteur de l'ouverture du score et nouveau joueur de Botafogo, avant de rejoindre l'Olympique Lyonnais en janvier 2025. Selon notre confrère Sebastian Torok, John Textor avait rendez-vous avec le milieu offensif de 23 ans et ce dernier a même eu droit à une longue discussion avec son patron sur le terrain de ses futurs exploits sous le maillot de l'OL.

Textor a rencontré Almada à Lyon

Algo de ayer. Tras el partido, a Thiago Almada lo quiso saludar John Textor (foto), propietario del grupo Eagle Football, que maneja el @OL y @Botafogo. Bajó al vestuario, el #ARG salió y charlaron en el campo de juego. Jugará 6 meses en Brasil y, desde 2025, en Francia. pic.twitter.com/NOesIzS8y7 — Sebastián Torok (@sebatorok) July 28, 2024

Pour le propriétaire de l'Olympique Lyonnais, il ne fallait surtout pas rater cette occasion de montrer au milieu de terrain argentin son futur stade. « Après le match, Thiago Almada a été accueilli par John Textor, propriétaire du groupe Eagle Football, qui gère l’OL et Botafogo. Il est descendu aux vestiaires, et Thiago Almada est sorti et ils ont discuté sur le terrain de jeu. Il jouera 6 mois au Brésil et, à partir de 2025, en France », précise notre confrère, qui confirme que l'international argentin était fermement attendu à Lyon après quelques mois dans le championnat du Brésil sous le maillot de Botafogo.