OL ‍: Matic reçoit une offre par jour, sa réponse est cash

Par Corentin Facy

Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2026, Nemanja Matic s’est imposé comme un joueur indispensable aux yeux de Pierre Sage. Mais plusieurs clubs aimeraient le déloger de Lyon en cette période de mercato.

Recruté à Rennes pour moins de 3 millions d’euros il y a un an, Nemanja Matic n’a pas toujours suscité les compliments à l’Olympique Lyonnais. L’ancien joueur de Chelsea et de l’AS Roma a semblé au bout physiquement pendant une période, avant de revenir en très grande forme. Titulaire indiscutable dans le dispositif de Pierre Sage cette saison, l’international serbe de 36 ans n’a aucune raison de quitter l’OL. Pourtant, de nombreux clubs s’intéressent à lui lors de ce mercato hivernal avec l’idée de le récupérer à moindre coût, profitant de sa situation contractuelle et des difficultés lyonnaises en raison de la DNCG. A en croire la presse italienne en ce début de semaine, Côme est sur les rangs et adorerait faire venir Nemanja Matic lors de ce mercato hivernal.

Matic souhaite rester à l'OL

OL : Matic est prêt à quitter Lyon pour une ville de rêve https://t.co/Goo7DWaIuT — Foot01.com (@Foot01_com) January 6, 2025

Le club italien n’est pas le seul sur les rangs pour recruter un joueur du calibre de Matic, dont l’expérience est très appréciée en Europe. A en croire les informations de Foot Mercato, c’est au tour d’Ipswich Town de jeter son dévolu sur le milieu défensif de l’Olympique Lyonnais. Selon le média spécialisé, le club de Premier League est à fond sur Nemanja Matic, avec l’idée de le recruter pour en faire un taulier de son effectif, où peu de joueurs disposent d’une telle expérience du championnat anglais. Les offres tombent les unes après les autres pour Matic, mais le joueur n’a aucunement l’intention de faire ses valises. Effectivement, après avoir insisté afin de quitter Rennes pour rejoindre l’OL, l’international serbe n’a plus aucune raison de partir. Lui et sa famille sont installés à Lyon et se sentent bien dans la ville. De plus, ses conditions financières sont excellentes à l’OL. Il faudra donc une offre irrefusable pour voir Matic faire ses valises mais clairement, un départ n’est pas à l’ordre du jour.