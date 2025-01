OL ‍: Matic est prêt à quitter Lyon pour une ville de rêve

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Un an après avoir rejoint l'Olympique Lyonnais après un bras de fer avec le Stade Rennais, Nemanja Matic pourrait partir de l'OL alors qu'il a encore un an et demi de contrat.

Lancés dans l'opération maintien, les dirigeants lyonnais s'étaient battus au mercato d'hiver 2024 pour faire venir Nemanja Matic, et ils avaient fini par avoir gain de cause. La signature du milieu défensif serbe avait contribué à redonner du muscle à l'effectif de Pierre Sage et on sait comment cela s'est terminé. Cette saison, Matic a joué 18 matchs toutes compétitions confondues, ce qui démontre que l'Olympique Lyonnais ne s'est pas trompé. Mais ce lundi, la presse italienne affirme que le joueur de 36 ans pourrait rapidement quitter l'OL afin de rejoindre le club de Côme, 16e de Serie A. Mondialement connue son fabuleux lac, la ville de Côme a déjà réussi à attirer Cesc Fabregas, entraîneur de la formation italienne, mais également Pepe Reina, et Raphaël Varane, resté au club même s'il a pris sa retraite sportive. Concernant Nemanja Matic, les choses seraient claires, explique Gianluca Di Marzio.

Le célèbre journaliste italien, spécialiste du mercato, rappelle que Cesc Fabregas et Nemanja Matic se connaissent bien puisqu'ils ont joué pendant trois ans sous le même maillot, celui de Chelsea. Un club avec qui Fabregas et Matic ont été champions d'Angleterre à deux reprises. De son côté, le milieu de terrain serbe de l'Olympique Lyonnais ne serait pas indifférent à l'intérêt de Côme, mais il attend d'avoir une bonne offre salariale du club de Serie A avant de se décider. Dans le même temps, et toujours de l'autre côté des Alpes, le nom de Nemanja Matic est par ailleurs cité du côté de Naples, preuve que ses prestations avec l'OL ne sont pas passées inaperçues. À savoir si John Textor, qui dirige le mercato de Lyon, donnera son accord à la vente d'un joueur qui soulagera la masse salariale de l'OL plus qu'il n'apportera d'argent par son transfert, son prix actuel, à savoir 2,5 millions d'euros, étant similaire à celui payé par Lyon pour le faire signer de Rennes.