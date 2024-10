Cette star rejoint l'OL, elle s'ennuyait au PSG

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Formée au PSG, l’attaquante de l’Equipe de France, Vicki Becho a fait le choix de rejoindre l’OL en 2020. Elle a expliqué les raisons de ce choix fort dans une interview accordée à Onze Mondial.

Championne de France en 2023 et 2024, finaliste de la Ligue des Champions en 2024, 14 sélections en Equipe de France, Vicki Becho a déjà un palmarès bien fourni à seulement 21 ans. Formée au Paris Saint-Germain, la joueuse des Bleues a rapidement fait le choix de quitter la capitale pour rejoindre l’Olympique Lyonnais. Et ce dès 2020 alors qu'elle n'avait que 17 ans. Et même si désormais, l’écart entre l’OL et le PSG s’est considérablement réduit dans le football féminin, le choix de rejoindre la capitale des Gaules s’est vite imposé pour Vicki Becho.

Dans une interview accordée à Onze Mondial, elle est revenue sur les raisons de ce choix, expliquant notamment qu’elle avait eu peur de tomber dans un confort à Paris, où tout était plus facile pour elle. Vicki Becho a donc fait le choix de se confronter à une plus rude concurrence à Lyon, un choix qu’elle ne regrette pas. « Au niveau footballistique, j’ai passé de belles années. J’avais mes problèmes extérieurs, mais quand j’arrivais sur le terrain avec mes coéquipières, je passais de beaux moments. Je garde de bons souvenirs du PSG » a d’abord lancé Becho, avant d’expliquer son choix de rejoindre l’Olympique Lyonnais.

Vicki Becho a quitté son petit confort au PSG

« Je me sentais bien au PSG, mais je savais que je voulais plus, j'attendais plus de moi. Et je me connais, je sais que je suis une personne qui peut très vite se reposer sur ses lauriers. Je ne voulais pas tomber dans ça. Je savais qu’au PSG, on allait plus facilement me céder les choses. Ma décision a été très dure à prendre mais je ne regrette vraiment pas mon choix. C'est le meilleur choix que j'ai pu faire. Je suis à l'OL et je me sens hyper bien » se félicite Vicki Becho, qui doit maintenant gagner en régularité pour s’imposer définitivement comme une titulaire à Lyon mais aussi en Equipe de France, où son manque d’efficacité doit être corrigée avec un seul but marqué en 14 sélections. Mais à 21 ans, l’attaquante lyonnaise a le temps de progresser et de définitivement s’affirmer comme l’une des stars du football féminin en France.