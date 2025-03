OL ‍: Paulo Fonseca exécuté, la politique s’en mêle

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après la sanction sévère infligée par la commission de discipline de la LFP, l’entourage professionnel et privé de Paulo Fonseca partage son mécontentement. Comme l’Olympique Lyonnais, l’épouse de l’entraîneur portugais juge la suspension prononcée beaucoup trop sévère.

On s’attendait à une lourde sanction, mais peut-être pas à ce point. Pour avoir hurlé au visage de l’arbitre Benoît Millot, front contre front, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Paulo Fonseca a écopé d’une suspension jusqu’au 30 novembre et ne pourra pas retrouver son banc avant le 15 septembre. La commission de discipline de la LFP a ainsi envoyé un message fort après le dérapage du Portugais face à Brest (2-1) dimanche dernier.

L'accusation de Kateryna Fonseca

Certains y voient une mesure dissuasive dans une période de crise pour le football français, notamment après les accusations de corruption lancées par le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria. Mais de son côté, la femme de Paulo Fonseca estime que cette décision dépasse le cadre du football. « Neuf mois pour quelques secondes de cris ? Une décision absurde, scandaleuse et sans précédent, a dénoncé Kateryna Fonseca sur le réseau social Instagram. Ce qui est demandé, c’est la justice, pas une exécution politique. » Sans aller jusque-là, l’Olympique Lyonnais s’est également étonné après cette suspension « d’une célérité inhabituelle ».

L’Olympique Lyonnais prend acte de l’extrême sévérité de la sanction, sans précédent, et d’une célérité inhabituelle, de la commission de discipline concernant Paulo Fonseca.



📋 Lire le communiqué du club ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) March 5, 2025

Le club rhodanien soupçonne la commission de discipline de s’être laissée influencer « par un contexte délétère touchant l’arbitrage français ». Paulo Fonseca peut donc compter sur le soutien de son épouse et de ses dirigeants, y compris l’Américain John Textor. « Je suis avec toi aujourd'hui et toujours. Tu as fait une erreur... Tes excuses étaient sincères et ta punition est clairement trop sévère. Tu es la bonne personne pour l'OL et nous devons persévérer », a réagi le propriétaire lyonnais, apparemment prêt à conserver son coach malgré les contraintes imposées pendant de longs mois de compétition.