L'OL a une solution à zéro euro pour l'après-Fonseca

Par Quentin Mallet

L’Olympique Lyonnais a pris acte de la très grosse sanction infligée à Paulo Fonseca par la commission de discipline de la LFP. Pour le remplacer durant cette période, John Textor peut s’appuyer sur une solution interne.

L’énorme coup de sang de Paulo Fonseca contre Benoit Millot, l’arbitre principal du match entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Brestois, au beau milieu d’un contexte délicat entre les acteurs du football français et le corps arbitral, n’est clairement pas tombé au bon moment. Pour marquer le coup, la commission de discipline de la LFP lui a infligé « une suspension ferme avant, pendant et après le match d’accès au banc de touche, aux vestiaires des officiels et de toutes fonctions officielles jusqu’au 30 novembre 2025 inclus ». Tout l’écosystème lyonnais est abasourdi par cette décision, mais l’heure est désormais à la recherche d'une solution. Si l’idée prenait à John Textor de remplacer Paulo Fonseca, il pourrait s’appuyer sur une solution interne intéressante.

Fonseca remplacé, son adjoint appelé ?

Écarté de toutes fonctions officielles sur les terrains de Ligue 1, Paulo Fonseca va devoir être remplacé pendant cette longue période. Car si sa direction est pour le moment derrière lui, la sanction est tellement importante que l’OL ne pourra pas tenir cette situation bien longtemps. Pour le remplacer, John Textor peut opter pour une solution en interne. En effet, Paulo Ferreira, l’adjoint de Paulo Fonseca à l’AC Milan, au LOSC et maintenant à Lyon, pourrait obtenir une belle promotion. L’intérêt de le mettre sur le banc serait très logiquement de faire perdurer le travail déjà commencé par son compatriote.

Reste à savoir si le patron de l’OL est prêt à lancer à nouveau dans le grand bain un entraineur qui n’a aucune expérience en tant que numéro 1 - après Pierre Sage. Quoi qu’il en soit, il faut trouver rapidement une solution pour éviter que son équipe ne perde pied dans le sprint final.