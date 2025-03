EL ‍: Fofana voit double à Bucarest, l'OL a un pied en quarts

Dans : OL.

8e de finale aller de l'Europa League :

Arena Nationala (Bucarest, Roumanie).

FC Steaua Bucarest - Olympique Lyonnais : 1-3.

Buts : Baluta (68e) pour le Steaua Bucarest ; Tagliafico (30e) et Fofana (86e, 90e) pour l’OL.

Au terme d’un match plein de rebondissements, l’Olympique Lyonnais s’est finalement imposé assez largement contre le Steaua Bucarest (3-1) grâce à un doublé final de Malick Fofana.

Avec Paulo Fonseca sur le banc, sachant que le coach portugais n’est pas suspendu en Europa League malgré la très lourde sanction qu’il vient d'écoper en France, le club rhodanien n’avait qu’une seule ambition : ramener un bon résultat de Roumanie pour aborder le match retour avec un maximum de sérénité. Mais lors d’un début de match assez compliqué, l’OL se reposait sur le talent de Perri. Le gardien brésilien se détendait d'abord parfaitement sous la barre pour sortir une tête d’Edjouma (19e), puis il réalisait un nouvel arrêt de grande classe en stoppant une tête à bout portant de Ngezana (21e). Deux sauvetages salvateurs pour les Gones, qui faisaient ensuite mouche sur leur première grosse occasion ! À l’issue d’une action initiée par Cherki, Mikautadze adressait un centre lobé au deuxième poteau que Tagliafico envoyait au fond des filets d’une tête rageuse (0-1 à la 30e). Une ouverture du score pleine d’émotions pour les Lyonnais, qui allaient tous célébrer avec leur coach sur le banc. Cet avantage, l’OL arrivait à le conserver jusqu’à la mi-temps.

Dès le retour des vestiaires, Bucarest se rebiffait et arrivait à faire craquer Lyon à force de pousser. Sur une perte de balle dangereuse dans le coeur du jeu, Radunovic en profitait pour déborder dans son couloir gauche avant de déposer un centre au second poteau que Baluta, étrangement seul, transformait en fusillant Perri (1-1 à la 68e). Suite à cette égalisation, les débats s’équilibraient un peu, et l’OL faisait finalement la différence en fin de match. Sur une passe depuis l’axe de Cherki, laissée par un Almada trop court, Fofana, esseulé sur la gauche, trompait Tarnovanu en fermant bien son pied (1-2 à la 86e). Dans la foulée, Perri sauvait encore l’OL en claquant une tête de Dawa sur corner (89e). Un vrai tournant, vu que sur l’action qui suivait, au terme d’un contre rondement mené, l’entrant Fofana inscrivait un doublé d’un tir à ras de terre après un nouveau service de Cherki pour clore le spectacle (1-3 à la 90e).

Grâce à cette belle victoire à l’extérieur, l’OL fait un grand pas vers une qualification pour les quarts de finale de l’Europa League. Les Gones n’auront maintenant plus qu’à assurer le coup lors du match retour jeudi prochain au Groupama Stadium pour avoir la chance d’affronter Manchester United ou la Real Sociedad (1-1 au match aller).