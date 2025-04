L1 ‍: Monaco crucifié sur le gong par Brest ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 28e journée

Stade Francis-le-Blé

Brest-Monaco 2-1

Buts : CSC de Kohn (42e), Camara (90e+4) pour Brest ; Zakaria (63e sur pen.) pour Monaco

Monaco a été battu sur le fil par Brest 2-1 ce samedi soir. L'ASM pourrait perdre sa deuxième place dimanche.

Vainqueur du derby azuréen samedi dernier, l'AS Monaco avait pris la deuxième place à Marseille et surtout la main dans la course au podium. Le déplacement à Brest devait confirmer le regain de forme monégasque mais Francis-le-Blé reste un coin idéal pour un traquenard. Les hommes d'Adi Hutter s'en rendaient compte en première période. Ils avaient souvent le ballon sans mettre en danger Bizot. Derrière, Brest leur donnait des sueurs froides, prenant même les devants avant la pause. Lala alertait Ajorque en profondeur, lequel tirait sur la tête de Kohn. Sima reprenait ensuite de volée mais les gants du gardien monégasque manquaient de fermeté.

L'ASM repartait à l'attaque après la pause, faisant le siège du but breton. Cependant, il fallait un petit coup de pouce pour revenir au score. Lala touchait le ballon du bras sur un corner. Avec la VAR, l'arbitre accordait le penalty. Zakaria le transformait sans problème. La suite était plus décousue avec des actions de part et d'autre. Cela sentait le KO. Brest était plus dangereux, en témoigne une frappe de Doumbia au-dessus (87e) alors que le Malien avait le but devant lui. Monaco craquait finalement sur le gong après une frappe de Camara très mal jugée par l'inquiétant Kohn. 2-1, Brest revient dans la course à l'Europe avec une 8e place au classement (43 points). Monaco deuxième pourrait se faire dépasser par l'OM dimanche et même rattraper par Lille ce soir.