Rennes va faire un mercato monstrueux en janvier

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Bien mal engagé en Ligue 1, et dans la perspective de donner des moyens à Jorge Sampaoli, les dirigeants du Stade Rennais veulent tout changer dans l'effectif au prochain mercato d'hiver.

Dans la foulée du limogeage de Julien Stéphan, et sous les yeux de Jorge Sampaoli, dont l'officialisation au poste d'entraîneur est imminente, Steve Mandanda et ses coéquipiers ont été humiliés par le TFC au Roazhon Park. Même si la venue de l'entraîneur argentin va peut-être relancer le club breton, le marché des transferts sera un point de passage obligatoire en janvier prochain. Et Frederic Massara, le directeur sportif du Stade Rennais n'aura pas intérêt à se manquer, puisque les joueurs qu'il a fait venir cet été ont bien du mal à briller. Ayant toujours la confiance des dirigeants rennais, l'ancien directeur sportif de l'AS Rome et de l'AC Milan sait que son crédit n'est pas illimité et que le classement final de Rennes pèsera lourd dans son avenir. Et pour rectifier le tir, Frederic Massara a prévu de frapper fort à en croire le quotidien Ouest-France.

Rennes contraint de multiplier les transferts

Journaliste en charge de suivre l'actualité du Stade Rennais, Guillaume Lainé annonce que le directeur sportif italien envisage un mercato pour le moins musclé avec des arrivées dans toutes lignes, et probablement autant de départs que de signatures. « Est-ce un problème de qualité, ou de confiance liée à des joueurs déboussolés, ou les deux ? Faudra-t-il acter des échecs et encore changer, alors que l’idée de recruter au poste de gardien, de défenseur, de milieu et d’avant-centre aurait été évoquée ? Si c’est le cas, cela passera par des départs, recrues ou pas… », explique notre confrère, qui rappelle que face à Toulouse, seuls deux renforts de l'été étaient alignés, à savoir Kamara et Jota, et qu'aucun d'eux n'était réellement devenu indispensable. Après avoir fait sauter le fusible Julien Stéphan, et poussé les dirigeants rennais à investir, Frederic Massara aura besoin de résultats positifs au moment de faire le bilan en juin prochain.