Brice Samba à Rennes, c’est reparti pour un tour

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Alors que le transfert semblait finalisé, le Racing Club de Lens a bloqué le départ de Brice Samba à Rennes. Le club artésien se montre catégorique et refuse de reprendre les discussions pour son gardien. De leur côté, les Rouge et Noir vont quand même tenter de relancer l’opération.

Dans l’esprit des dirigeants rennais, le feuilleton Brice Samba n’est pas terminé. Rennes pensait conclure le transfert du gardien pour environ 15 millions d’euros en début de mercato hivernal. Mais c’était sans compter sur un revirement de situation dans la dernière ligne droite. Le Racing Club de Lens a en effet annulé le départ de son gardien alors que tout semblait finalisé. D’après les informations récoltées par RMC, le club artésien n’aurait pas apprécié « la politique de communication » des Sang et Or.

Arnaud Pouille à l'origine du blocage ?

Ce n’est pas la version de l’insider Mohamed Toubache-Ter, persuadé que la direction lensoise a gardé une certaine rancune envers le président de Rennes Arnaud Pouille, ancien directeur général à Lens. Quoi qu’il en soit, le RCL refuse catégoriquement de reprendre les discussions et a même annulé l’arrivée du gardien français Jean Butez, qui devait succéder à Brice Samba. Cela n’a pas l’air de refroidir le Stade Rennais qui, toujours selon RMC, espère toujours convaincre les Lensois de conclure le transfert de l’international tricolore.

🚨 Rennes va insister et souhaite toujours recruter le Lensois Brice Samba @RMCsport — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 4, 2025

L’ancien Marseillais serait la seule et unique piste envisagée par les Rouge et Noir. Et l’on imagine que la boulette de Steve Mandanda à Nice (défaite 3-2) vendredi n’a fait que conforter les dirigeants bretons. La Voix du Nord apporte par ailleurs quelques précisions intéressantes ce samedi. Le média proche du RC Lens révèle que l’actuel entraîneur des gardiens des Sang et Or, à savoir Hervé Sekli, serait lui aussi très intéressé à l’idée de rejoindre Rennes dans le but de suivre Brice Samba. De quoi rendre fou de rage l’état-major lensois, qui ne veut plus entendre parler d’un départ de l’international français vers Rennes. Mais le club breton a bien l’intention de tout tenter lors de ce mois de janvier pour attirer l’ancien gardien de Nottingham Forest. Cela nous promet en tout cas de l'animation et des possibles retournements de situation dans un dossier qui fait déjà beaucoup parler.