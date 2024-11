Rennes dans l’urgence, Sampaoli fonce sur Mbemba

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Déjà en fâcheuse posture, le Stade Rennais a perdu Alidu Seidu à Lille. Le défenseur ghanéen, victime d’une rupture des ligaments croisés, ne rejouera plus de la saison. Pour le remplacer, le club breton cible Chancel Mbemba.

Titulaire pour la grande première de Jorge Sampaoli sur le banc du Stade Rennais, Alidu Seidu ne rejouera plus cette saison. Déjà en grosse difficulté, le club breton a perdu l’ancien défenseur de Clermont pour plusieurs mois en raison d’une rupture des ligaments croisés. Un coup dur pour Rennes, qui s’apprêtait déjà à être actif sur le marché hivernal et qui va devoir redoubler d’efforts pour renforcer son effectif et compenser cette grosse blessure. Un ou deux défenseurs centraux pourraient poser leurs valises à Rennes au mois de janvier et parmi eux, Chancel Mbemba est ciblé.

Titulaire ce dimanche face au LOSC, Alidu Seidu a dû sortir sur blessure après 18 minutes de jeu.



Les examens réalisés ce jour ont malheureusement confirmé une rupture du ligament croisé du genou gauche.



Bon courage Alidu, tout le Stade Rennais F.C. est avec toi. Reviens-nous… pic.twitter.com/s7xdWHF9tj — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 25, 2024

En fin de contrat en juin prochain, le défenseur congolais n’a pas joué une seule minute à Marseille et son départ est à l’ordre du jour, à condition que l’OM récupère une somme d’argent cet hiver. A en croire le site Foot-Africa, le Stade Rennais souhaite relancer cette piste, déjà active l’été dernier mais qui n’avait finalement pas abouti. A l’époque, Chancel Mbemba pensait pouvoir viser plus haut que Rennes, sportivement ou financièrement mais les offres tant attendues ne sont jamais arrivées. Au placard à l’OM, le Congolais s’impatiente et pourrait cette fois considérer une arrivée en Bretagne.

Rennes, Brest... Mbemba a la cote en Bretagne

Jorge Sampaoli apprécie le profil du joueur, qu’il n’a pas croisé à Marseille mais qu’il estime compatible avec sa philosophie et avec son dispositif à trois défenseurs axiaux. Il ne reste plus qu'à trouver un accord alors que pour l’heure, on ignore quelle somme Pablo Longoria réclamera pour le transfert de Chancel Mbemba à six mois de la fin de son contrat. Une chose est certaine, l’OM ne libèrera pas le joueur, qui intéresse également Brest.