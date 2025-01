Rennes tente le gros coup Odsonne Edouard

Dans : Rennes.

Rennes a besoin d'un attaquant, et si le club breton vise le Japonais du Celtic Kyogo Furuhashi, le nom d'un buteur français en manque de temps de jeu en Premier League est donné.

En difficulté à tous les niveaux, le Stade Rennais cherche tout de même à trouver des joueurs capables de marquer des buts. Jota est invité à se trouver un nouveau club, et Henrik Meister a été prêté à Pise. Dans l’autre sens, les dirigeants rennais cherchent à faire venir Kyogo Furuhashi, le buteur japonais du Celtic Glasgow. Mais toutes les portes sont ouvertes, afin de satisfaire un Jorge Sampaoli qui a besoin de sang neuf. Et la possibilité de rapatrier un ancien de Ligue 1, formé au PSG, est cité ces dernières heure dans le Daily Record. Le journal écossais, qui rebondit sur l’intérêt de Rennes pour Furuhashi, évoque surtout un changement majeur au sein des « Rouge et Noir », avec l’envie de faire venir un joueur qui a justement explosé au Celtic Glasgow entre 2017 et 2021, avec quasiment 70 buts inscrits en 4 saisons.

Edouard, la perle rare de Rennes ?

Il s’agit d’Odsonne Edouard, parti ensuite à Crystal Palace où il a réussi quelques bonnes saisons. Mais prêté en ce moment à Leicester, l’attaquant de 26 ans est à l’arrêt complet. Résultat, sa situation met le Stade Rennais en appétit, même s’il faudra pour cela qu’il casse son prêt avec les Foxes et qu’il soit vendu par le club londonien. Ce n’est pas exclu pour le natif de Kourou, surtout quand on sait les moyens financiers du club breton, et l’envie de Jorge Sampaoli d’avoir un attaquant de plus dans ses rangs. Ce serait alors un transfert à hauteur de 10 millions d’euros, pour celui qui n’a plus qu’un an et demi de contrat avec les Eagles.