Sampaoli est arrivé, il vit un cauchemar à Rennes

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Jorge Sampaoli a déjà pris des décisions fortes depuis son arrivée il y a plus d'un mois. Rennes misait beaucoup sur Jota, qui voit son temps de jeu s'effondrer.

Un changement d’entraineur fait forcément des ravis et des mécontents dans un vestiaire. Le Stade Rennais avait décidé de réaliser un mercato cosmopolite et dirigé vers l’étranger principalement l’été dernier. Au final, l’équipe bretonne manque clairement de leader, et de liant. La perte de Benjamin Bourigeaud risque de mettre longtemps à être digérée à ce niveau. Sur le papier, les « Rouge et Noir » ont pourtant de solides arguments, avec même quelques joueurs qui devaient éclabousser la Ligue 1 de leur talent. Cela devait être le cas pour Jota, revenu d’Arabie Saoudite. Star du Celtic Glasgow, le Portugais avait rejoint Al-Ittihad pour 25 ME à l’été 2023. Reparti un an plus tard vers Rennes pour 7 millions d’euros, le joueur formé au Benfica Lisbonne a eu du mal à démarrer, avant de trouver sa place sous Julien Stéphan. Mais avec l’arrivée de Jorge Sampaoli, il a totalement disparu de la circulation.

Jota première victime du mercato ?

De quoi désoler la presse écossaise, qui se souvient avec nostalgie à quel point il avait marqué l’histoire du Celtic lors de ses deux années de présence, avec 28 buts en 83 matchs. Pour le Daily Record, le Portugais vit un véritable « cauchemar » à Rennes désormais, et le fait qu’il soit victime des choix du nouvel entraineur ne lui laisse pas beaucoup de perspectives positives pour l’avenir. De là à envisager un départ dès cet hiver, il y a encore un pas. Mais le Stade Rennais va tout de même devoir faire un ménage à la sauce Sampaoli pour redresser la barre et donner à son nouvel entraineur argentin un effectif plus proche de ce qu’il recherche.