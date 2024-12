Rennes ‍: Kalimuendo vendu, le coup de folie de Sampaoli

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Le nouvel entraîneur du Stade Rennais souhaite renforcer son équipe au mercato d'hiver. Pour cela, le club breton va devoir vendre et le nom d'Arnaud Kalimuendo revient dans les couloirs du Roazhon Park.

Rennes n'est pas encore en danger au classement de la Ligue 1, mais tout autre résultat qu'une victoire dimanche contre Angers rapprocher le club breton de la zone rouge, puisque Le Havre, 17ᵉ et premier relégable, n'est qu'à deux points de la formation de Jorge Sampaoli. Quoi qu'il advienne en cette fin d'année 2024, les dirigeants rennais souhaitent donner à l'entraîneur argentin des renforts lors du prochain mercato d'hiver. Mais pour cela, il va falloir se séparer de plusieurs jours, et Ouest-France confirme qu'Arnaud Kalimuendo, que Rennes avait fait venir du Paris Saint-Germain en 2022 pour la coquette somme de 20 millions d'euros, pourrait quitter le Stade Rennais dès le mois de janvier, et que donc le match contre le SCO pourrait être son dernier au Roazhon Park avec le maillot rennais.

Kalimuendo peut rapporter gros à Rennes

En conférence de presse, l'avant-centre de 22 ans, qui est lié jusqu'en 2027 avec le Stade Rennais n'a pas voulu s'étendre sur ce sujet, mais le quotidien régional confirme que le départ d'Arnaud Kalimuendo en janvier 2025 ne serait pas la surprise du siècle. « Lors des deux derniers mercatos, Rennes avait refusé des offres (notamment allemandes) assez conséquentes, préférant le conserver. En janvier, alors que le club songe à recruter des joueurs dans chaque ligne, cela pourrait être différent », confirment nos confrères. Il est vrai que cette saison, si l'ancien joueur du PSG a marqué six buts, quatre l'ont été sur des penalties, et du côté de Jorge Sampaoli on ne dirait pas non à un changement dans le secteur offensif. L'argent ainsi récolté par la vente d'Arnaud Kalimuendo ne sera pas de trop non plus pour renforcer chaque ligne d'une équipe en plein doute actuellement et qui l'été dernier s'est totalement raté dans son mercato en laissant partir trop de joueurs expérimentés.