Rennes ‍: Daniel Riolo conseiller du président

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

15e de Ligue 1 au soir de la 12e journée, le Stade Rennais n’a pas arrangé son cas en s’inclinant à Lille (1-0) pour la première de Jorge Sampaoli sur le banc breton. Le chantier est immense pour le coach argentin.

La situation devient de plus en plus périlleuse pour le Stade Rennais, qui flirte désormais avec la zone rouge. Au soir de la 12e journée, l’équipe reprise il y a quinze jours par Jorge Sampaoli ne compte plus qu’un point d’avance sur Nantes, premier club non-relégable. Battus à Lille dimanche après-midi (1-0), les coéquipiers d’Amine Gouiri restent sur trois défaites de suite en Ligue 1. Leur début de saison est cataclysmique et les attitudes sont assez désastreuses et pour la première de Jorge Sampaoli sur le banc, rien n’a changé. Un constat alarmant pour Daniel Riolo, qui commence à se demander si Rennes ne va pas jouer le maintien toute la saison en affichant un tel niveau de jeu et de motivation.

« Sampaoli ou pas, Rennes pour l’instant… mon Dieu. Est-ce que les joueurs ont envie de jouer ? On peut me dire que Rennes doit acheter des joueurs, que le mercato a été mal fait. C’est difficile de le contredire. Mais ça veut dire que le directeur sportif arrivé cet été, tout frais et tout beau, a mis à disposition des joueurs qui sont des pipes ? Je ne le crois pas » s’est alarmé l’éditorialiste de l’After Foot sur les ondes de RMC, avant de poursuivre au sujet de la situation chaotique du Stade Rennais.

Daniel Riolo est sans pitié avec le Stade Rennais

« Stéphan est parti et Sampaoli arrive, mais ce n’est même pas un chantier à Rennes. Ce n’est pas la maison à rénover, c’est le trou dans la terre avec les pylônes et les gros blocs d’acier. C’est terrible, tu as envie que Pinault aille voir les joueurs pour leur demander s’ils sont au courant qu’ils ont un contrat et un salaire. C’est au-delà de la honte, les joueurs de Rennes doivent avoir honte de toucher leur salaire pour être aussi faibles » a conclu le journaliste, de plus en plus inquiet pour la situation de Rennes. Du côté du club breton, on mise sur Jorge Sampaoli pour relancer un groupe en crise de confiance mais aussi sur le mercato hivernal pour apporter de grosses modifications à l’effectif. L’ancien entraîneur de l’OM a d’ores et déjà réclamé trois à quatre recrues pour tenter de relancer la saison de Rennes.