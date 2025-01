Rennes ‍: Deux joueurs quittent la galère bretonne ‍!

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Arrivé l'été dernier au Stade Rennais pour 15 millions d'euros, Albert Grönbaek quitte le club breton pour rejoindre la Premier League. Et dans la foulée, Baptiste Santamaria devrait aussi partir à Nice.

La défaite de Rennes samedi face à Brest a plongé le club breton un peu plus dans la crise, la venue de Jorge Sampaoli et les signatures rapides de Samba et Fofana n'ayant rien changé à la trajectoire inquiétante de la formation rennaise. Désormais 14e de Ligue 1 à égalité de points (17) avec le FC Nantes et l'ASSE, qui est barragiste, la formation bretonne va devoir encore recruter, mais cela passe aussi par des départs, Sampaoli n'ayant pas besoin d'une armée mexicaine, tandis que les finances de Rennes doivent être soulagées. Et cela tombe bien, L'Equipe confirme qu'Albert Grönbaek va s'éloigner du Roazhon Park très rapidement. Arrivé au mercato d'été 2024 pour 15 millions d'euros, le milieu international danois a compris que son avenir n'était plus en Bretagne. Mais sa prochaine destination ne lui annonce pas que du bonheur.

TCHOU TCHOU LE TRAIN GRONBAEK EST PARTI pic.twitter.com/mhwI1t4IWw — Вяєιzн Єσ Мα Вяσ !® #SRFC (@BreizhEoMaBro_) September 15, 2024

En effet, Loïc Tanzi annonce qu'Albert Grönbaek va s'engager dans les prochains jour avec le club de Southampton. Un accord a été trouvé entre le joueur de 23 ans et les Saints, mais également entre Rennes et Southampton. Placardisé par Jorge Sampaoli, Albert Grönbaek ne se battra pas pour le maintien en Ligue 1, mais du côté de Southampton il va devoir apprendre à vivre dans un club déjà promis, ou presque, à une relégation en fin de saison. Dernier de Premier League avec seulement six points en 22 matchs, le club maritime n'a plus gagné en championnat depuis le 2 novembre et, sauf miracle, la signature d'Albert Grönbaek ne devrait pas changer grand-chose. Mais au moins, le joueur quittera le loft rennais et aura l'occasion de découvrir le championnat anglais après un bref passage en Ligue 1.

Santamaria en partance vers Nice

Et il ne sera pas le seul à partir, puisque Le Parisien annonce que Baptiste Santamaria est, lui aussi, tout proche de partir du Stade Rennnais. Camarade lofteur de Grönbaek, Santamaria s'apprête à rejoindre l'OGC Nice. « Si des détails restent à régler pour conclure l’opération, les deux clubs sont entrés en discussion active pour tenter de trouver un accord sous la forme d’un prêt avec option d’achat », précise le quotidien francilien au sujet du milieu de terrain rennais.