Hakim Ziyech à Rennes, le cadeau offert à Sampaoli

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

En grande difficulté à Galatrasaray, Hakim Ziyech devrait très probablement quitter la Turquie au mercato hivernal. Plusieurs portes de sortie s'offrent à lui, dont une vers un club de Ligue 1.

Depuis son transfert avorté au Paris Saint-Germain, Hakim Ziyech a du mal à autant rayonner qu'il a pu le faire par le passé. En janvier 2023, alors que tout semble fait pour que l'international marocain quitte Chelsea et débarque dans la capitale parisienne dans les ultimes secondes du mercato, la direction des Blues n'avait pas respecté pas ses obligations administratives. Le départ en prêt de l'ancienne star de l'Ajax Amsterdam avait échoué, alors qu'il se trouvait à Paris pour signer son contrat.

A Galatasaray depuis l'été 2023, Hakim Ziyech n'est plus que l'ombre de lui-même. A tel point qu'il est poussé vers la sortie pour un départ le plus tôt possible, lui qui n'a joué que 10 matchs toutes compétitions confondues cette saison. La dernière fois que Ziyech a disputé un match dans son intégralité, c'était au mois de juin 2023. Plusieurs clubs ont fait part de leur intérêt pour le recruter, et surtout le relancer, au mercato hivernal prochain. Parmi eux, le Stade Rennais.

Hakim Ziyech, bel et bien vers la Ligue 1 ?

🔴 Hakim Ziyech est 𝗣𝗜𝗦𝗧𝗘́ par le Stade Rennais pour un transfert en hiver ! 😳❤️🖤



Voyant une opportunité de regagner plus rapidement la sélection marocaine, l'attaquant de Galatasaray est 𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲́ 𝗽𝗮𝗿 𝗰𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲. 🇲🇦



🗞️ @sporx / @footmercato pic.twitter.com/Yhzf5sbUln — Vibes Foot (@VibesFoot) December 6, 2024

Aura-t-il le temps de quitter son club pour filer en Ligue 1 cette fois-ci ? Selon les informations de médias turcs, dont Takvim, le Stade Rennais ferait partie des clubs intéressés à l'idée de le recruter dès l'ouverture de la fenêtre hivernale de transferts 2025. Les Bretons auraient pour projet de relancer un joueur en manque cruel de temps de jeu. Rennes va toutefois devoir faire face à une rude concurrence.

Si à 31 ans, il a encore de l'énergie à revendre, il arrive aussi à un âge où les offres lucratives de championnats moins prestigieux peuvent faire réfléchir. En ce sens, plusieurs rumeurs l'ont déjà envoyé dans les Pays du Golfe et aux Etats-Unis. S'il veut s'assurer un retour en sélection, peut-être faut-il qu'il persévère sur les terrains européens. De quoi permettre à Jorge Sampaoli d'ajouter ce grain de folie à un effectif qui manque de magie.