Une star japonaise visée, Rennes passe à l'action

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Dans l’urgence de recruter un attaquant de pointe pour retrouver le chemin des filets, le Stade Rennais a fait du Japonais Kyogo Furuhashi sa priorité pour le mercato d’hiver.

Le Stade Rennais est dans une période plus que délicate. Après un très mauvais démarrage en Ligue 1, la direction a pris la décision de se séparer de Julien Stéphan, lequel n’avait plus du tout ni le soutien de ses joueurs, ni celui des supporters. Pour le remplacer, les décideurs rennais ont choisi de faire le choix de la rupture en proposant le poste à Jorge Sampaoli. Un choix qui, pour le moment, ne paye absolument pas. Rennes n’a remporté que deux matchs sur les six disputés en championnat depuis l’arrivée sur le banc du technicien argentin. Logiquement, le mercato hivernal doit permettre au club breton de se renforcer. Si des dissensions existent en interne entre l’entraineur du Stade Rennais et Frédéric Massara, le directeur sportif, un nom ressort ce mercredi. Le Japonais Kyogo Furuhashi fait l’objet de convoitises rennaises.

Furuhashi à Rennes, la belle affaire ?

Selon les informations du journal Ouest-France, le Stade Rennais est très intéressé à l’idée de recruter le Japonais Kyogo Furuhashi. Attaquant de pointe du Celtic Glasgow depuis 2021, l’international nippon a inscrit 81 buts en 156 matchs disputés avec le maillot du club écossais. Le quotidien régional affirme que des discussions ont été ouvertes entre toutes les parties. L’urgence dans laquelle se trouve le Stade Rennais quant au recrutement d’un attaquant de pointe est vive : la récente blessure au crâne d’Arnaud Kalimuendo, forcé de se plier au protocole commotion, force la direction rennaise à faire encore plus vite pour trouver un nouvel avant-centre.

Comme l’indiquait toutefois L’Equipe plus tôt, le profil de l’attaquant japonais ne fait pas totalement l’unanimité. Jorge Sampaoli apprécie particulièrement son profil, ce qui n’est pas le cas de Frédéric Massara qui cherche plutôt une logique d’achat-revente. Mais à l’heure où Rennes a besoin de faire le plein de points, recruter des joueurs d’expérience semble plus judicieux.