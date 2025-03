Massara viré, Rennes a déjà son remplaçant

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Quelques mois après son arrivée, Frederic Massara s’apprête déjà à plier bagages. Le Stade Rennais, qui veut refonder son organisation sportive, a trouvé la solution idéale pour le poste de directeur sportif.

Arrivé en grandes pompes au Stade Rennais avec une valise remplie d’expérience, Frederic Massara n’aura pas fait long feu. Missionné par la direction générale du club pour gérer d’une main de maître le recrutement dans l’optique d’insuffler un nouvel élan au club breton, le Franco-Italien n’a pas réussi sa mission. Le mercato estival 2024, son premier sous la bannière rennaise, n’a pas porté ses fruits (80 millions d’euros dépensés) et un certain nombre de recrues ont ensuite pris la porte au mercato hivernal dernier. Dans la plus haute sphère du Stade Rennais, l’aveu d’échec est acté, comme l’indique Ouest-France qui explique que des décisions drastiques vont être prises. À commencer par un départ de Frederic Massara. Pour le remplacer, un nom revient avec insistance.

Un nouveau directeur sportif à Rennes

Rennes passe un cap avec ce projet à 40 millions d'euros https://t.co/9BtlqT51UI — Foot01.com (@Foot01_com) March 25, 2025

Pour remplacer Frederic Massara, lequel n’a pas plus du tout la confiance de sa hiérarchie, la direction du Stade Rennais étudie de nombreux profils bien différents. Selon le quotidien régional, un nom a toutefois les faveurs du club. En effet, Loïc Désiré, responsable du recrutement du RC Strasbourg depuis 2016, est le grand favori pour devenir le nouveau directeur sportif du club breton. Ce serait une manière de boucler la boucle. Pourquoi ? Car ce n’est pas la première fois qu’il a l’opportunité de s’engager avec le Stade Rennais.

En 2020, alors que Rennes se cherchait un nouvel homme fort pour son secteur sportif, c’est Florian Maurice qui lui avait été préféré. Même chose en 2024, lorsque le choix s’était finalement porté sur Frederic Massara. Tout porte à croire que le Stade Rennais tient déjà son futur directeur sportif. Reste à savoir s’il acceptera de quitter Strasbourg, club pour lequel il officie depuis neuf ans avec un savoir-faire reconnu. Mais avec le paramètre BlueCo à prendre en compte, tout est possible.