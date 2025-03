Rennes ‍: La famille Pinault abandonne son stade de 45.000 places ‍!

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Le propriétaire du Stade Rennais voulait prendre à sa charge la construction d'un nouveau stade ultra-moderne pas très loin du Roazhon Park. Mais finalement, la famille Pinault doit renoncer, les élus rennais étant opposés à ce projet.

Les supporters du Stade Rennais n'auront pas à faire le court déplacement jusqu'à un nouveau stade dans le futur, puisque le président du conseil d’administration du Stade Rennais a annoncé dans Ouest-France que faute d'un accord avec la ville de Rennes, François Pinault renonçait à la construction d'un nouveau stade situé à quelques centaines de mètres du Roazhon Park, une enceinte et des terrains annexes que le milliardaire français aurait pris à sa charge et qui aurait permis au club d'avoir un outil top niveau.

Face à l'opposition des élus de la capitale bretonne, les dirigeants rennais ont donc décidé de tourner le dos à cette opération et de travailler sur une rénovation de l'actuel stade, qui appartient à la ville, dont la jauge pourrait passer de 25.000 à 40.000 après de gros travaux. Tout cela intervenant au moment où le Stade Rennais vient de prendre possession de son nouveau centre d'entraînement ultra-moderne baptisé le Pv2, entièrement payé par les propriétaires du club breton.

Les supporters de Rennes vont devoir être patients

S'exprimant dans le quotidien régional, Alban Gréget confirme que désormais le club et la municipalité ont entamé les discussions sur cette extension du Roazhon Park, même si rien n'a beaucoup avancé concernant le timing de ces travaux. « Nous avions des vues sur un terrain qui aurait pu servir pour créer un nouveau stade plus moderne, avec plus de places et un certain nombre d’avantages. Ce site n’est plus d’actualité. En tout cas, ce n’était pas le souhait de la ville. Or, c’est un projet qui se fait nécessairement ensemble. Le projet étudié, c’est le projet de rénovation et d’extension du Roazhon Park », précise le dirigeant rennais, qui ne donne aucune date concernant la mise en chantier de ces travaux et encore moins pour l'ouverture complète au public. D'autant que le financement de tout cela n'étant pas bouclé, la famille Pinault n'ayant pas l'intention de payer la totalité de l'addition, et Rennes n'ayant pas encore totalement réglé le coût de travaux déjà réalisés en 2002