Rennes n'est pas sauvé, Habib Beye plaide coupable

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Défaite surprise de Rennes à domicile contre Auxerre (0-1). Les Bretons manquent l'occasion de revenir vers la première partie de tableau, et n'ont toujours pas assuré leur maintien.

Le Stade Rennais de Habib Beye a déjà connu la défaite, mais jusqu’à présent, le club breton avait mordu la poussière face à plus fort comme Lens, le PSG et Lille. Mais à domicile contre Auxerre, Rennes ne s’attendait pas à être aussi poussif, donnant même l’impression de revoir l’équipe du début de saison sans solution. Un constat partagé par Habib Beye, qui avoue que sa formation n’a pas répondu à ses attentes, et le technicien franco-sénégalais se met dans le lot. C’est ce qu’il a analysé après la rencontre perdue au Roazhon Park ce dimanche.

Rennes n'a que six points d'avance

« Je trouve que l’on s’est frustré dans ce match, face au bloc bas et au fait que l’on n’ait pas réussi rapidement à trouver la solution. On a tapé dans un bloc et on a montré de la frustration, alors qu’eux sont restés dans leur match et dans le projet qu’ils étaient venus chercher ici. On n’a pas trouvé les solutions, moi le premier », a estimé Habib Beye, pour qui cette contre performance fait très mal au classement, car Rennes aurait pu effectuer une petite remontée en cas de succès contre l’AJA. « C’était un match important pour nous. C’était un adversaire direct en cas de victoire mais on n’oublie pas dans quel championnat on est. Ce qu’il fallait, c’était enchaîner, c’est la problématique du moment et on n’y arrive pas », a résumé l’entraineur d’une équipe rennaise qui n’a pas encore assuré définitivement son maintien, même si les six points d’avance sur Reims à six journées de la fin représentent une belle marge.