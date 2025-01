Rennes ‍: Kyogo Furuhashi signe, une longue absence évoquée

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Rennes mise beaucoup sur sa dernière recrue pour sauver sa peau en Ligue 1. Attention toutefois, le Japonais a un problème qui va nécessiter une intervention.

Le Stade Rennais a pris son temps, mais a fini par officialiser l’arrivée de Kyogo Furuhashi en provenance du Celtic Glasgow. Un nouveau gros investissement pour le club breton, qui fait tout pour redresser la situation alors que les défaites s’enchainent et que la lutte contre la relégation devient bien réelle. Autant dire que l’attaquant japonais va devoir avoir un tout autre impact que les autres recrues de l’hiver que sont Seko Fofana, brouillon et à cours de forme, et un Brice Samba loin d’être au niveau d’il y a deux ans. Et pourtant, si la visite médicale et la validation de sa signature ont pris un peu de temps, c’est qu’il y a un problème avec l’ancien attaquant du club écossais.

Kyogo va serrer les dents avec Rennes

▪️ 2𝟕 buts lors de la saison 22/23

▪️ 1𝟕 passes décisives en J1 League

▪️ Engagé jusqu’en 202𝟕



Kyogo, nouveau n°𝟕 Rouge et Noir 🫡 pic.twitter.com/ppbX5DzNd6 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 27, 2025

C’est ce que révèle Sky Sports ce mardi, en expliquant que Kyogo Furuhashi doit se faire opérer prochainement de l’épaule, et devra manquer « une longue période de compétition » pour s’en remettre. Une blessure que le staff médical rennais n’a pas pu ignorer bien évidemment. Mais selon le journaliste britannique Dharmesh Sheth, les « Rouge et Noir » ont certainement demandé au Japonais d’attendre la fin de la saison pour effectuer cette opération, et ainsi provoquer une absence moins préjudiciable. Pour Sky Sports, il n’y a toutefois pas de doute que cette opération doit avoir lieu, car ce problème gêne de façon récurrente le Japonais de 30 ans, qui va donc certainement serrer les dents pour les prochains mois afin d’aider son nouveau club dans son opération maintien en Ligue 1.