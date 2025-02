Rennes ‍: Beye sifflé, Riolo dénonce la bêtise des supporters

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Malgré la victoire rennaise face à Reims vendredi soir (1-0), les supporters bretons n’ont pas hésité à siffler leur équipe à la fin du match, la faute à un spectacle décevant. Une attitude dénoncée par Daniel Riolo.

Le bilan est positif pour Habib Beye, lequel totalise trois victoires et une défaite en quatre matchs depuis sa prise de fonctions à Rennes en lieu et place de Jorge Sampaoli. Vendredi soir au Roazhon Park, les Bretons ont empoché trois points précieux face à Reims, mais la manière est à oublier au plus vite, tant le spectacle n’a pas été au rendez-vous. Rapidement devant grâce à un carton rouge champenois et un penalty marqué par Kalimuendo, Rennes a ensuite arrêté de jouer, se contentant de ce court avantage jusqu’à la fin du match… ce qui a fortement déplu aux spectateurs du Roazhon Park.

Rennes c'est l'OL 2023-2024, Habib Beye y croit ! https://t.co/V5i2rK5XDV — Foot01.com (@Foot01_com) February 24, 2025

Déjà déçus par la prestation fournie contre Lille une semaine plus tôt, les supporters rennais attendaient davantage de leur équipe et n’ont pas hésité à siffler malgré la victoire. Une attitude lunaire aux yeux de Daniel Riolo, qui n’a pas manqué de rappeler à tout le monde qu’il y a moins de trois semaines, Rennes jouait le maintien. Ce qui n’est plus le cas à présent grâce aux trois victoires décrochées par Habib Beye, qui ne méritait donc pas ces sifflets selon lui même si la manière laisse à désirer. « Je n’ai pas compris que l’on siffle Beye après la victoire de Rennes contre Reims. Le match est vraiment pourri, pour tenir jusqu’au bout… En plus, la façon dont ça démarre, avec un carton rouge, un péno et un but dès le départ et après il ne se passe plus rien, c’est nul » a d'abord analysé le journaliste avant de poursuivre.

Riolo ne comprend pas les sifflets contre Beye

« Mais depuis le début de la saison, tout est catastrophique à Rennes. Ce n’est pas brillant, mais il y a 3 victoires et 1 défaite, ce n’est peut-être pas le moment pour venir siffler, il faut attendre un peu. Il y a trois semaines, on parlait de Rennes pour jouer le maintien. Là, le maintien est acquis. Il faut laisser Beye s’installer, le laisser bosser. On a le droit de siffler, tout le monde est libre, mais il faut être un peu bêta pour siffler maintenant. Ce n’est pas le moment de siffler » a dénoncé Daniel Riolo, dont l’analyse risque forcément de ne pas plaire aux supporters rennais. Ces derniers, habitués au beau jeu lors du premier passage de Julien Stéphan puis avec Bruno Genesio, attendent beaucoup plus et Habib Beye le sait à présent. Gagner ne suffira pas pour se mettre le public breton dans la poche lors de cette fin de saison.