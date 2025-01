Rennes offre un attaquant à 10 millions à Jorge Sampaoli

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Jorge Sampaoli va se voir offrir un nouveau joueur offensif pour enclencher enfin l'opération maintien au Stade Rennais.

Avec un maintien en Ligue 1 sérieusement remis en cause malgré le changement d’entraineur et un déplacement à venir à Monaco, le Stade Rennais est clairement dans l’urgence en ce début d’année 2025. Deux recrues sont arrivées mais le club breton va frapper encore plus fort dans les prochains jours. Tout est désormais en place pour un double transfert qui va changer le visage offensif des pensionnaires du Roazhon Park. En effet, Ouest-France confirme qu’une double transaction avec le Celtic Glasgow va avoir lieu très prochainement. Titulaire contre Berne en Ligue des Champions cette semaine, Kyogo Furuhashi a disputé ses derniers minutes dans le club écossais selon le quotidien du grand ouest. Son transfert pour 10 millions d’euros est désormais considéré comme imminent, et va donc se conclure dans cette fin de semaine pour permettre de donner plus de choix offensif à Jorge Sampaoli.

Jota s'en va, Rennes ne pleurera pas

L’entraineur argentin laissera en revanche partir un joueur dans ce secteur de jeu. Il s’agit de Jota, arrivé d’Arabie Saoudite cet été et qui n’a pas réussi à s’imposer. Le Portugais, ancien joueur du Celtic Glasgow qui lui avait permis de se faire connaitre en Europe, est bien parti pour faire le chemin inverse du Japonais et retrouver son ancien club. Si les deux transactions sont séparées, les réels échanges étant très rares dans le football, c’est le fait que les deux clubs discutent depuis plusieurs semaines autour de Kyogo Furuhashi qui a permis de mettre en place l’envoi de Jota vers le Celtic.