Rennes ‍: Sampaoli valide ce renfort venu de l’OM

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

En quête de renforts en défense lors du mercato, le Stade Rennais est de plus en plus intéressé par Lilian Brassier. Cela tombe bien, l’OM souhaite se séparer de l’ancien Brestois, six mois seulement après son arrivée.

Jorge Sampaoli est décidément très attentif à ce qu’il se passe à l’Olympique de Marseille. Son ancien club retient énormément l’attention du coach argentin du Stade Rennais, qui aurait aimé s’attacher les services de Valentin Rongier pour stabiliser son milieu de terrain. Roberto De Zerbi a été très cash en conférence de presse, affirmant que Rennes allait devoir se trouver un autre joueur à ce poste car l’ancien Nantais était « intransférable ». Ce n’est en revanche pas le cas de Lilian Brassier, dont l’OM souhaite se séparer six mois seulement après son arrivée en provenance de Brest pour 11 millions d’euros. Une opportunité que Rennes pourrait saisir, selon les informations de Foot Mercato.

Rennes est très intéressé par Brassier

Le média spécialisé affirme que le club breton est très intéressé par le défenseur central de 25 ans, lequel est également courtisé par Leicester, Villarreal, Wolfsburg et l’OGC Nice. Le n°20 de l’Olympique de Marseille n’a jamais réussi à s’acclimater en Provence et Roberto De Zerbi ne semble déjà plus croire en lui, le coach italien lui préférant Kondogbia ou encore Cornelius pour le poste de défenseur central gauche. Le Stade Rennais s’est donc mis dans la tête de relancer l’ancien Brestois même si à cette heure, aucune démarche concrète n’a été menée par le board rennais, qui surveille également les situations de Chancel Mbemba et de Bamo Meïté. Il y a en tout cas fort à parier que Rennes et Marseille fassent affaire lors de ce mercato hivernal même s’il faudra se mettre d’accord sur le prix de Lilian Brassier, que l’OM aura sans doute beaucoup de mal à vendre pour moins de 10 millions d’euros.