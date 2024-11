Rennes ‍: Sampaoli menace tout le monde

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Rennais connait une saison pour le moment chaotique. Jorge Sampaoli a pris les rênes de l'équipe et veut des joueurs qui se donnent à 100% pour tenter de redresser la barre.

En tout début de saison, le Stade Rennais avait des ambitions fortes en Ligue 1. Mais rien ne se passe comme prévu pour le club breton, très décevant et qui se fait même peur. Jorge Sampaoli a récemment remplacé Julien Stéphan, avec pour but de provoquer l'électrochoc nécessaire pour le groupe rennais. Ce samedi, Rennes reçoit Saint-Etienne, concurrent direct pour le maintien en Ligue 1. Un match donc très important pour les deux formations. Concernant Rennes, Jorge Sampaoli veut que ses joueurs mettent l'agressivité qu'il faut pour faire un résultat et sortir un peu la tête de l'eau.

Sampaoli prévient ses joueurs

Ces dernières heures en conférence de presse, l'ancien entraineur de l'OM n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet : « Rennes n’a pas été habitué à cette positon. Nous allons affronter des équipes qui y sont habitués et savent jouer ce genre de matchs. Nous devons affronter cela avec responsabilité et agressivité, qu’on travaille dans la continuité. C’est une lutte psychologique. On va jouer contre Saint-Etienne qui sait jouer ce genre de matchs. (...) Vu cette situation, je veux privilégier des joueurs agressifs, qui ont beaucoup d’énergie. Alors que je n’aurais peut-être pas fait ces choix dans un autre contexte. Il faut beaucoup d’énergie pour sauver le club, pour le bien du Stade rennais. Aujourd’hui nous privilégions des joueurs qui vont tout donner. Nous n’allons pas négocier cela. Il faut des joueurs capables de se rebeller. Nous sommes tous investis dans un processus difficile, auquel le Stade rennais n’est pas habitué. On veut rapidement sortir de cette situation ». Les choses sont donc claires pour les joueurs bretons et la mission maintien a été lancée. Tous les joueurs voient leur statut changer et seuls les plus méritants joueront sous Jorge Sampaoli.