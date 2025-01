Il raconte comment Genesio a plombé Rennes

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

En pleine réussite avec le LOSC, Bruno Genesio donne sûrement des regrets au Stade Rennais. Le club breton a eu du mal à digérer le départ de son ancien entraîneur la saison dernière.

Bruno Genesio s’est offert un nouvel exploit. L’entraîneur du LOSC, bourreau des coachs les plus prestigieux, a directement qualifié son équipe pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et ce malgré un calendrier particulièrement difficile. De quoi donner des regrets du côté de Rennes où le technicien n’avait pas connu la même réussite. En novembre 2023, le natif de Lyon avait subitement décidé de claquer la porte. Un choix difficile à encaisser pour l’ancien président des Rouge et Noir Olivier Cloarec.

« On l'a mal vécu, a raconté le dirigeant sur la chaîne Twitch de RMC. Avec Bruno et Florian (Maurice, le directeur sportif, ndlr), on formait un trio qui était très soudé. Et qui l'est toujours d'ailleurs, parce qu'on est en contact très régulier. On a vécu de très forts moments, c'était une très belle période pour le Stade Rennais. On a fait vivre beaucoup d'émotions très positives auprès des supporters, des partenaires, de tous les amoureux du Stade Rennais. Quand arrive la séparation avec Bruno, c'est un moment très difficile. Une fois que la décision est actée, qu'il a pris la décision de quitter le club, vous devez être tout de suite réactif en tant que président. La machine football ne s'arrête jamais. Vous avez des enjeux très importants derrière. »

« Ça a des répercussions »

« (…) Bruno était un peu usé, parce qu'il faut sans cesse se régénérer dans le football. Il y avait peut-être moins d'essence dans le moteur, et Bruno a eu toute l'honnêteté de faire part de sa décision de quitter le Stade Rennais, a expliqué Olivier Cloarec. Pour nous, c'était une décision très regrettable, parce qu'on pensait que le moment n'était pas venu et qu'on estimait à la fois l'homme et l'excellent entraîneur qui l'est. Le départ de Bruno, qui plus est à ce moment de la saison, ça a forcément un impact considérable. Inévitablement, ça a des répercussions. Un club de foot, c'est comme de l'horlogerie. C'est très minutieux, c'est très fragile. Chaque mouvement peut perturber l'équilibre d'un club. » Bruno Genesio, lui, est bien retombé sur ses pieds.