Rennes ‍: Seko Fofana, le touriste à 20ME se fait dézinguer

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Renfort vedette du dernier mercato d'hiver à Rennes, Seko Fofana a bien du mal à s'imposer en Bretagne. Au point d'être l'objet de vives critiques, notamment après son apparition face au PSG.

Remplaçant lors du choc face au Paris Saint-Germain, samedi au Roazhon Park, Seko Fofana a remplacé Jordan James à la 72e minute, Habib Beye tentant le tout pour le tout afin d'égaliser puisqu'à cet instant du match Rennes poussait fort pour revenir à 2-2. Mais, celui qui a été recruté en Arabie Saoudite pour 20 millions d'euros a du mal à convaincre depuis qu'il a fait son retour en Ligue 1, c'était alors à la demande de Jorge Sampaoli. Et désormais, Seko Fofana doit faire face aux critiques de ceux qui estiment que l'international ivoirien de 29 ans n'est pas pleinement investi dans son nouveau club, alors qu'il est lié jusqu'en juin 2029 avec le Stade Rennais. Yoann SRFC, qui écrit sur le club breton et suit l'actualité rennaise de très près, il ne faut plus cacher la réalité.

Fofana n'emballe pas les supporters rennais

Fofana a des attitudes vraiment horribles depuis son arrivée… Syndrome du sauveur au départ à vouloir tout faire tout seul, désormais une nonchalance sur chaque action, un replacement à la carte… Va falloir montrer à quoi ont servi les 20M un jour. — yoann 𝍎𝌆 (@YoannSRFC) March 8, 2025

« Fofana a des attitudes vraiment horribles depuis son arrivée… Syndrome du sauveur au départ à vouloir tout faire tout seul, désormais une nonchalance sur chaque action, un replacement à la carte… Va falloir montrer à quoi ont servi les 20M un jour (...) Je ne vois pas dans quel monde on peut placer Blas dans la même catégorie. Les efforts, il les fait. Tu compares peut-être leur nonchalance ? Ce qui me dérange, c'est qu’elle ne semble pas naturelle chez Fofana, qu’elle traduit plus un manque d’implication que chez Blas », remarque le spécialiste du Stade Rennais après la prestation très anonyme de Seko Fofana face au Paris Saint-Germain. Et visiblement, à lire les réactions sur X, Yoann SRFC n'est pas le seul à avoir la même opinion au sujet du milieu de terrain.