Loin de l'OM, Rennes a retrouvé le vrai Lilian Brassier

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Après seulement quelques mois à l'OM, Lilian Brassier a quitté Marseille pour rejoindre Rennes. Un transfert qui est une totale réussite.

Sévèrement critiqué par les supporters marseillais après quelques prestations ratées, Lilian Brassier n'a pas hésité longtemps lorsque l'hypothèse d'une signature à Rennes a été évoquée lors du mercato d'hiver. Et cela même si au moment où il est revenu dans son club formateur, ce dernier jouait le maintien en Ligue 1. Nouvel entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye n'a pas hésité à faire de l'ancien joueur de l'OM son titulaire sur l'axe gauche de la défense bretonne. Et cela s'est soldé par deux victoires sans aucun but encaissé. Un redressement spectaculaire, et qui a redonné un énorme moral à Lilian Brassier. Au point même que c'est désormais lui l'ambianceur en chef du vestiaire rennais comme l'a confié Lorenz Assignon, le latéral droit du SRFC. Loin de la pression marseillaise, et des attaques brutales de certains fans de l'OM, le défenseur revit.

Brassier connaît la musique

+3️⃣ points ✅



Merci aux supporters pour leur soutien 📣



≡ #ASSESRFC 0-2 pic.twitter.com/TCuRGLe1L6 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 8, 2025

Interrogé sur le renouveau de l'équipe rennaise, et sur l'état d'esprit qui semble avoir radicalement changé dans le vestiaire breton, Lorenz Assignon avoue que Lilian Brassier joue un rôle dans tout cela. « Cela fait du bien ! Depuis que le coach est arrivé, on sent que quelque chose est en train de se créer, et les nouveaux s’adaptent bien. On le ressent dans le vestiaire, avec la musique, tout le monde chante, danse ! C’est Lilian (Brassier) qui a ramené les enceintes ! », confie le défenseur du Stade Rennais, avant de toutefois reconnaître que les deux victoires contre Strasbourg et Saint-Etienne ne devaient pas faire retomber son équipe dans la facilité. En attendant, Lilian Brassier a rapidement rappelé à tout le monde qu'il n'avait pas perdu son talent en quittant Brest pour l'OM.