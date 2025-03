Rennes ‍: Furuhashi au placard, Habib Beye n'a pas le choix

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Recruté pour 10 millions d’euros cet hiver, Kyogo Furuhashi n’est apparu qu’à trois reprises avec le Stade Rennais. L’attaquant arrivé en provenance du Celtic Glasgow est actuellement diminué et son profil pose problème à l’entraîneur Habib Beye, qui n’est pas à l’origine de sa signature.

Du côté de Rennes, le milieu de terrain Seko Fofana n’est pas le seul renfort hivernal en difficulté. Pendant que l’international ivoirien peine à retrouver son meilleur niveau, son nouveau coéquipier Kyogo Furuhashi a tout simplement du mal à exister dans les choix d’Habib Beye. Depuis son arrivée, l’attaquant polyvalent de 30 ans n’est apparu qu’à trois reprises, dont une seule titularisation, c’était face à Strasbourg (1-0) le 2 février dernier.

Son temps de jeu total atteint seulement les 92 minutes puisque l’ancien joueur du Celtic Glasgow a passé trois rencontres en intégralité sur le banc des remplaçants. Notamment en cause d’après son entraîneur, une blessure à l’épaule. « Elle s’était démise contre Lille (défaite 0-2 le 16 février) puis à l’entraînement, a confié Habib Beye en conférence de presse. Cela a aussi fait partie du choix de ne pas l’impliquer d’entrée de matchs. » Malheureusement pour Kyogo Furuhashi, ce n’est pas la seule raison. Le coach des Rouge et Noir a également laissé entendre que le profil de sa recrue ne lui facilitait pas la tâche.

Un profil particulier

« Kyogo a des facultés différentes des autres attaquants, il a besoin d’avoir un point de fixation, car il est très mobile, a décrit le technicien. C’est un joueur d’associations, et on travaille beaucoup en ce moment sur ces notions de complémentarité, pour qu’il se sente en confiance et pleinement impliqué. » Pas sûr qu’Habib Beye aurait validé la signature de l’international japonais. Le quotidien Ouest-France rappelle effectivement que ce choix de recrutement vient du précédent entraîneur Jorge Sampaoli. Rien de très encourageant pour Kyogo Furuhashi.