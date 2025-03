Rennes ‍: Massara viré ‍? Avis de tempête en Bretagne

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Malgré sa défaite contre le PSG, le Stade Rennais s'est clairement éloigné de la zone rouge en Ligue 1 depuis la venue d'Habib Beye. Mais les événements qui se sont déroulés avant ce changement ne sont pas oubliés et le directeur sportif du club breton risque de le payer.

On respire mieux du côté du Roazhon Park, puisque avant le déplacement de ce samedi à Lens (21h05 sur DAZN), le club breton est classé douzième avec huit points d'avance sur Le Havre, barragiste. Forcément, cette position n'est pas conforme aux attentes, et aux investissements de la famille Pinault, mais après avoir frôlé la catastrophe au coeur de l'hiver, et viré deux entraîneurs (Julien Stéphan et Jorge Sampaoli), Rennes a fait le bon choix en tentant le challenge Habib Beye.

Cependant, à en croire Ouest-France, le board rennais n'a pas la mémoire courte et ceux qui ont contribué à cette instabilité risquent de le payer. Au premier rang, Frederic Massara, le directeur sportif du Stade Rennais, dont les choix au mercato se sont révélés désastreux et qui sait qu'au plus niveau on se pose des questions à son sujet.

Nouveau séisme à Rennes ?

Guillaume Lainé, journaliste du quotidien breton et très fin connaisseur du Stade Rennais, le confie ce jeudi, l'avenir de Frederic Massara est loin d'être assuré, très loin même. « Frederic Massara, à ce poste depuis juin 2024 et qui doit supporter le poids d’un dernier mercato d’été totalement loupé malgré les quelque 80 millions d’euros investis, est fragilisé de longue date. Les bruits d’un départ en fin de saison du Franco-Italien restent pressants », annonce notre confrère. Ce n'est pas la première fois que le départ de l'ancien dirigeant de la Roma est évoqué, car ses choix l'été dernier se sont avérés catastrophiques et ont largement contribué au fiasco sportif connu durant toute la première partie de saison. Mais si pour l'instant Frederic Massara a sauvé son poste, les choses pourraient encore rapidement changer du côté du Roazhon Park où décidément cette saison 2024-2025 aura été très agitée.