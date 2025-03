L1 ‍: Stéphanie Frappart met le Stade Rennais en pétard

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Le Stade Rennais a concédé samedi à Lens sa deuxième défaite de suite en Ligue 1. Mais la pilule ne passe pas pour Habib Beye, révolté par deux potentiels penaltys oubliés par Stéphanie Frappart en faveur de son équipe.

Douzième de Ligue 1, le Stade Rennais avait l’occasion de revenir sur Auxerre et Toulouse en cas de succès sur la pelouse de Lens samedi soir. Trop inoffensifs, les joueurs d’Habib Beye se sont finalement inclinés à Bollaert mais après la défaite de son équipe dans le Nord (1-0), l’entraîneur rennais en avait après l’arbitrage de Stéphanie Frappart. C’est malheureusement devenu une habitude, le corps arbitral ne fait pas l’unanimité en Ligue 1 et Habib Beye a, à son tour, critiqué les décisions de l’arbitre française de 41 ans. En cause, deux potentiels penalty oubliés. Le premier pour une poussette sur Lorenz Assignon en première mi-temps et le second sur une main de Ruben Aguilar alors que le ballon prenait la direction des buts de Mathew Ryan. Deux situations qui ont mis l’ancien consultant de Canal+ en colère, même si ce dernier a tenté de rester calme et mesuré dans ses propos au micro de DAZN après le match.

Beye frustré par l'arbitrage de Mme Frappart

🗣️ | Habib Beye : « J’ai des idées très claires quant à la situation du pénalty, mais Madame Frappart en a décidé autrement… » 🤐👀 #RCLSRFC pic.twitter.com/x8LW04ZZlW — DAZN France (@DAZN_FR) March 15, 2025

« Je n’aime pas commenter, je ne commente pas ça, c’est très très clair. Je pense que pour moi, les images sont très très claires. J’ai vu en Ligue des Champions un penalty sifflé contre Lille, donc si celui-ci n’est pas sifflé… Je ne commente pas les décisions. Je suis convaincu que, si on regarde la situation, il y a un aspect positionnel de Lorenz Assignon avec un joueur de Lens qui est derrière et le ballon qui est devant... mais on me dit qu’il y a rien. Donc il n’y a rien. La main d’Aguilar, je l’ai vu aussi. Ce sont des faits de jeu sur lesquels on peut discuter, je pourrais polémiquer sur ces deux situations. Elles me semblent claires. Je veux bien que la position de la main est naturelle. Si ça l’est, je l’accepte. J’ai des idées très claires sur les deux situations mais Madame Frappart en a décidé autrement » a expliqué Habib Beye, qui aurait sans doute apprécié que Stéphanie Frappart siffle au moins un penalty sur les deux situations rennaises. Mais cela n’a pas été le cas, et les Bretons, trop timorés offensivement, se sont donc inclinés à Lens.